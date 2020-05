Pro českou technologickou scénu toho čtyřiapadesátiletý Roman Staněk udělal tolik jako málokdo jiný. Už od 90. let jde příkladem, že i z Česka lze mít velké ambice a dělat velký byznys: v roce 1999 od něj firmu Netbeans koupil Sun Microsystems (dnes Oracle), v roce 2006 prodal svou druhou společnost Systinet do rukou Mercury (později HP). A do té třetí GoodData mu postupně peníze (dohromady přes 110 milionů dolarů) nalili titáni startupové scény jako investiční fondy Andreessen Horowitz nebo Intel Capital. Z jejích řad navíc vzešli zakladatelé ambiciózních českých start-upů typu Apiary či ProductBoard.

V posledních pár letech ale o Staňkovi nebylo tolik slyšet, přezdívky jako "nejúspěšnější Čech v Silicon Valley" utichly. "Stáhli jsme se, ladili jsme produkt. Před necelým rokem jsme zásadně změnili strategii," hlásí nyní v rozhovoru pro Hospodářské noviny. A dodává, že i když dávné plány na vstup na newyorskou burzu budou muset počkat, je třeba s ním i s GoodData počítat. Mimo jiné proto, že do firmy získal nového silného investora - karetní společnost Visa.

Ta se jednak stane minoritním akcionářem společnosti GoodData, jednak jde o začátek strategické spolupráce. "Chceme vyrobit datovou továrnu, která bude chrlit nové a nové materiály a poznatky. Bude to řešení i pro podnikatele v Česku. Když máte třeba i relativně malý obchod, s detailními daty a statistikami, které od Visy můžete mít, se vám bude byznys a plánování dělat lépe," tvrdí Staněk.

O tom, že by se do budoucna mohla Visa stát majitelem celého GoodData, nechtěl v Americe usazený byznysmen spekulovat. Odmítl také zveřejnit, jak velký podíl přesně Visa získala a kolik peněz za něj zaplatila.

Roman Staněk, který jinak s médii komunikuje málo, v obsáhlém interview mluví nejen o tom, řeč přijde i na to, že GoodData už jsou konečně v zisku, nebo na to, jak koronavirus promění Silicon Valley a jaký bude mít dopad na startupovou scénu.

Dohodli jste se na úzké spolupráci s Visou. O co přesně jde?

Uzavřeli jsme několik smluv. Je to strategické partnerství, které má několik rovin. Ze všeho nejvíc je to ale potvrzení společné vize, že data dnes mohou pomáhat lidem měnit svět. A Visa má přístup ke spoustě informací a dat. Nechceme je prodávat, nejde o to, aby se někdo dozvěděl, co jste si včera koupil, cílem je pomoct prodejcům nebo i bankám, aby díky těmto datům mohli lépe plánovat.

Visa ovšem získá zároveň podíl v GoodData, že?

Ano, Visa vstupuje do GoodData jako spolumajitel firmy a investor, je to součást naší dohody. Nebudou mít většinu, stali se minoritním akcionářem. Detaily ale nemůžu prozradit.