V posledních měsících mezi Čechy prudce vzrostl zájem o investování, kdy se sami učí z tutoriálů na Youtube či webinářů poskytovaných řadou firem zdarma. K investování používají burzovní platformy, portály bank nebo také aplikaci Revolut. Každý takový investor ale nesmí zapomenout na to, že své kapitálové příjmy musí uvést do svého daňového přiznání. Když to neudělá, hrozí mu, že po něm půjdou berní úředníci. Neplatí to ale vždy, existují situace, kdy není potřeba příjem přiznávat a tedy nemusí být ani zdaněn.

K osvobození od daně lze využít například tříleté lhůty. Tedy pokud investor nakoupí akcie a následně je prodá až po třech letech, nemusí příjem z prodeje danit ani uvádět v daňovém přiznání. Podobně se lze dani zcela vyhnout, pokud příjmy nepřesáhnou sto tisíc korun. Příjmem se rozumí cena, za kterou investor dané akcie prodá. Pokud nakoupil akcie nějaké banky za 50 tisíc korun a prodal je za 70 tisíc korun, pak rozdíl v podobě zisku danit nemusí. Kdyby se ale cena akcií zdvojnásobila a investor by je prodal za 100 tisíc korun, pak už by musel svůj zisk ve výši 50 tisíc korun zdanit.

Pokud ale investor drží akcie méně než tři roky, přiznání podává. A to pokud měl příjmy vyšší než sto tisíc korun. Přiznání podává také, pokud má podíl na hlasovacích právech či kapitálu společnosti vyšší než 5 procent. Daňová sazba pro tento druh příjmů je ve výši 15 procent. S akciemi se také často pojí dividendy, které také podléhají 15procentní dani, v daňovém přiznání se k nim ale přistupuje odlišně.

To byl jen stručný přehled, jaká platí pravidla pro danění příjmů z investic, které bude muset s rostoucí oblibou investování řešit velké množství Čechů. Díky koronaviru je na to čas až do prvního července, neboť do této doby byla odložena povinnost daňové přiznání za minulý rok podat.

Na otázky čtenářů ohledně danění výnosů z investic bude ve čtvrtek od 11 hodin odpovídat daňový poradce Lukáš Eisenwort, jeden ze zakládajících partnerů a zároveň jednatel společnosti EK Partners. Otázky je možné pokládat již nyní.