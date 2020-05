Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii se v dubnu kvůli koronavirové krizi meziročně propadl o rekordních 76,3 procenta na 270 682 vozů. Oznámilo to v úterý Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). Většina prodejen aut v EU byla v důsledku opatření proti šíření koronaviru po celý duben uzavřena.

"První celý měsíc s restrikcemi souvisejícími s nemocí covid-19 vedl k nejvýraznějšímu měsíčnímu propadu poptávky od začátku záznamů," uvedlo sdružení. V období od ledna do dubna prodej aut v EU meziročně klesl o 38,5 procenta na 2,75 milionu vozů.

ACEA upozornila, že v dubnu vykázaly všechny členské země EU dvouciferný propad automobilového trhu.

Český Svaz dovozců automobilů již dříve uvedl, že v České republice se prodej nových osobních aut v dubnu meziročně snížil o 53 procent na 10 679 vozů. Nejprudší pokles v EU postihl v dubnu Itálii, kde prodej klesl o 97,6 procenta na 4279 vozů.

Odbyt mladoboleslavské automobilky Škoda Auto, která je součástí skupiny Volkswagen, se v dubnu v zemích EU meziročně snížil o 64,6 procenta na 20 007 vozů. Podíl této značky na trhu EU však vzrostl na 7,4 procenta ze 4,9 procenta před rokem, vyplývá z údajů ACEA.

Výroba aut v Česku za čtyři měsíce klesla o 31 procent

Výroba osobních aut v Česku do konce dubna meziročně klesla o 31,1 procenta na 337 497 vozů. V dubnu způsobily odstávky vyvolané pandemií koronaviru propad produkce o 88,5 procenta na 14 589 vozů. Oznámilo to v úterý Sdružení automobilového průmyslu (SAP).

Škoda Auto vyrobila 218 374 automobilů, tedy meziročně o 29,6 procenta méně, nošovický Hyundai snížil produkci o 35,3 procenta na 65 890 aut a společný kolínský závod Toyoty, Peugeotu a Citroënu TPCA vyrobil 53 233 vozů, tedy méně o 31,5 procenta.

"Očekávaný dramatický pokles dubnové produkce o téměř 90 procent není špatnou zprávou jen pro finální výrobce, ale samozřejmě také pro celý dodavatelský řetězec. Samotným postupným znovuobnovováním výroby finalistů se současné problémy nevyřeší. Dubnové prodeje nových vozů v EU poklesly o 76 procent a vzhledem k úzké provázanosti dodavatelských řetězců napříč celou Evropou a silné závislosti autoprůmyslu na funkčním vnitřním trhu byl výrobní režim na všech úrovních silně narušený," uvedl prezident sdružení Bohdan Wojnar.

Snížená výkonnost autoprůmyslu má podle Wojnara negativní dopad na řadu dalších odvětví a proto by měla pokračovat opatření na zmírnění důsledků pandemie. "Za klíčové nyní považujeme prodloužení programu Antivirus v režimu B, stejně jako zvážení vylepšení jeho parametrů. Firmám by rovněž pomohla implementace navrhovaného režimu C, založeného na snížení odvodů sociálního pojištění zaměstnavatelům. Oba programy by měly běžet paralelně tak, aby si firmy s ohledem na jejich aktuální ekonomickou situaci mohly mezi příspěvkem na mzdu a odpuštěním části odvodů za zaměstnance zvolit," dodal Wojnar.

Nová auta zdražila

Ceny nových osobních aut v základním provedení vzrostly v 1. čtvrtletí v průměru o 3,9 procenta, tedy o zhruba 16 400 korun. Ceny vozidel v nejvyšších výbavových stupních pak stouply o 2,7 procenta. Proti předchozímu čtvrtletí zdražilo 69 procent automobilů napříč výbavami. Vyplývá to z cenového indexu EY.

Podle zástupců EY nové údaje dokládají pokračující zdražování prakticky všech sledovaných tříd vozidel a zároveň, v rozporu se čtvrtletím minulým, i zužování nabídky dostupných variant.

"Uplynulé období bylo jednoznačně ovlivněno několika faktory. Tím prvním je beze sporu aktuální situace ohledně covidu-19. V tomto směru očekáváme další dopady i v následujících měsících, přestože většina slev se patrně odehraje na úrovni dealerství prahnoucích po vylepšení cash flow. Dalším trendem je úprava cenové politiky importérů v souvislosti s letos nově platnými emisními limity. V neposlední řadě pak dynamickému vývoji všech našich ukazatelů napomáhá modelová obměna, kdy novější generace startují zpravidla o poznání výše než jejich předchůdci," uvedl partner EY pro automobilový sektor Petr Knap.

Oproti počátku roku 2018 pak nejlevnější modely do dubna zdražily o 12,4 procenta, což představuje v průměru 55 404 korun. I po odečtení inflace ceny nových automobilů v základní výbavě stouply o 4,6 procenta.

Jediným segmentem, kde průměrně klesla základní cena, byla vyšší střední třída, kde se snížila o 1,9 procenta. Z jednotlivých modelů za poslední čtvrtletí nejvíce, o 290 tisíc korun, zdražila Škoda Citigo, protože je k dispozici jen jako elektromobil, velmi zdražil rovněž Nissan Qashqai, o 118 tisíc korun, a také Škoda Octavia, která v nové generaci navýšila cenu o 64 tisíc korun. Naopak Dacia Duster zlevnila o 45 tisíc a Ford Fiesta o 25 tisíc korun.

Ceny nejvyšších výbav dlouhodobě opisují křivku vývoje inflace v ČR. Růst o 2,7 procenta znamená zvýšení ceny o průměrných 24 400 Kč. Oproti začátku roku 2018 byly ceny navýšeny o 6,5 procenta. Proti lednu letošního roku zdražilo 56 procent nejdražších variant sledovaných modelů. V porovnání s lednem letošního roku lze zaznamenat nejvyšší růst u vozidel segmentu B a pak kategorie SUV.