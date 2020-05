Koronavirus sestřelil akciové indexy, ty zatím postupně umazávají ztráty. Nikdo sice nedokáže s velkou pravděpodobností říct, zda křivka bude mít tvar V, U, nebo W, ale data ukazují, že rostoucí křivka po prudkém propadu láká. Kolegové Marek Miler a Jaroslav Krejčí popsali, jak světové portály na internetové obchodování hlásí za první čtvrtletí přívaly nových klientů. Výrazně vyšší než obvyklé nárůsty hlásí i čeští obchodníci. Nováčci se do svého "prvoinvestování" vrhají třeba na základě videí na YouTube. Obchodníci s akciemi zvýšený zájem přirovnávají k době poslední krize před více než deseti lety. Tehdy na podzim roku 2008 pád Lehman Brothers a následné otřesy na trzích přilákaly násobné počty začínajících investorů. A ti, kteří se tehdy do investování nepustili, pak mohli sledovat mnohaletý růst akcií, hodně podpořený obrovským dopingem od centrálních bank, který celou dekádu ve výsledku navyšoval výnosy a snižoval riziko, i když všichni tak nějak tuší, že to nemůže být donekonečna.