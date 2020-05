Veletrhy Brno jako největší veletržní společnost v Česku žádají po vládě jasný signál a informace, kdy bude možné znovu obnovit konání veletrhů po koronavirových restrikcích. Zatím totiž vláda o veletrzích vůbec nemluví, každá akce se však chystá tři až pět měsíců dopředu a v nejistotě jsou jak pořadatelé, tak firmy, které chtějí vystavovat. Podle ředitele Veletrhů Brno Jiřího Kuliše i podle Hospodářské komory ČR jsou veletrhy navíc důležité pro restart ekonomiky, protože se na nich ukazují nové technologie, jedná se o spolupráci a uzavírají se na nich kontrakty, vyplývá z tiskové zprávy.

"Veletrhy jsou důležité obchodní platformy, jsou nezbytné pro rychlé a udržitelné fungování ekonomiky a budou potřebné zejména nyní pro restart poškozeného průmyslu," uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Klíčovou roli v tomto sehrává Mezinárodní strojírenský veletrh, který se má v Brně konat začátkem října. Podle generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtové by měl být veletrh signálem pro obnovení poškozeného průmyslu a ekonomiky.

Veletrhy Brno se ohrazují proti tomu, že by měly být výstavní akce zařazeny do kategorie masových akcí, jako jsou koncerty či sportovní utkání. Naopak argumentují tím, že je nespravedlivé, že mohou být otevřena nákupní centra, kde se dá pohyb lidí srovnat s výstavními akcemi. "Hobbymarkety byly otevřeny s poukazem na vysoké stropy, ale standardní výstavní pavilony mají výšku 12 metrů, což je mnohem více než v případě hobbymarketů. Každý veletrh se liší případ od případu. Jsme připraveni podmínky každé akce nastavit s hygieniky," uvedl mluvčí Veletrhů Brno Jaroslav Bílek. Podle něj je navíc denní návštěvnost obchodních center obvykle větší než návštěvnost veletrhů. Poukazuje také na to, že v některých německých spolkových zemích se mohou veletrhy konat již od konce května, v Číně už se některé uskutečnily.

Již nyní se jen v Česku počítají ztráty veletržního průmyslu na miliardy korun. Některé firmy navázané na veletrhy oznámily úpadek a ukončení činnosti. "Přetrvávající zákaz konání veletrhů je pro nás a další pořadatele veletrhů a všechny firmy na nás navázané likvidační. Dosavadní podpůrné vládní programy nejsou pro nás zcela využitelné. Nemůžeme držet zaměstnanost bez perspektivy obnovení provozu. Vydržíme maximálně do léta," řekl Kuliš.

Rušením veletrhů trpí i regionální ekonomika. Na jejich konání jsou navázané ubytovací či gastronomické služby. "Vliv veletrhů na městskou a regionální ekonomiku je velmi významný. Konání strojírenského veletrhu je pro Brno zcela klíčové. Na Veletrhy Brno je navázáno téměř dva tisíce pracovních míst," uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).