Německá ekonomika v prvním čtvrtletí klesla proti předchozím třem měsícům o 2,2 procenta. Ve svém rychlém odhadu to v pátek oznámil německý statistický úřad. Jde o nejhlubší propad od globální finanční krize v roce 2009. Na vině je šíření koronaviru a s ním spojená omezení, která nařídila vláda. V předchozím čtvrtletí ekonomika vykázala pokles o 0,1 procenta, takže je nyní v recesi.

V meziročním srovnání hrubý domácí produkt (HDP) podle sezonně přepočtených dat klesl o 2,3 procenta. O čtvrtletí dříve ještě největší ekonomika v Evropě vykazovala meziroční růst, a to o 0,4 procenta.

Kvůli šíření nemoci covid-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje, se v Německu musely uzavřít například školy, obchody, kanceláře, restaurace i velká část výrobních provozů. To ale bylo až v březnu, tedy v závěru čtvrtletí. Proto se výraznější dopady čekají až v tomto čtvrtletí, ačkoliv země už začala některá omezení uvolňovat.

Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že ekonomika v prvním čtvrtletí klesne proti předchozím třem měsícům o 2,2 procenta. Meziročně pak čekali propad o dvě procenta.

S výraznějším propadem statistici počítají ve druhém čtvrtletí, kdy se naplno projeví dopady opatření proti šíření viru.

Vláda v Berlíně už dříve uvedla, že na letošní rok počítá kvůli koronaviru s propadem ekonomiky o 6,3 procenta, což by bylo nejvíce za dobu existence spolkové republiky. V příštím roce by se podle odhadů mohla ekonomika do značné míry zotavit.

HDP eurozóny v prvním čtvrtletí klesl proti předchozím třem měsícům o 3,8 procenta, v celé Evropské unii se pak snížil o 3,3 procenta. Pro oba regiony to je nejvýraznější pokles od začátku měření v roce 1995, uvedl v pátek ve zpřesněné zprávě evropský statistický úřad Eurostat. Pokles za celou EU byl trochu mírnější, než Eurostat původně čekal. V prvním rychlém odhadu uváděl propad o 3,5 procenta.