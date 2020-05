Raiffeisenbank v prvním čtvrtletí klesl čistý zisk meziročně o devět procent na 808 milionů korun. Aktiva banky vzrostla o 6,6 procenta na 380 miliard korun. Banka o tom ve čtvrtek informovala v tiskové zprávě. Pokles zisku zaznamenaly kvůli pandemické krizi i ostatní velké banky.

"První čtvrtletí přineslo něco, co nikdo nečekal. Zatímco v lednu a únoru všechno vypadalo normálně, již v březnu se vše od základu změnilo a koronavirová pandemie zasáhla i Česko. Museli jsme rychle reagovat na novou situaci, naučit se mnoha novým věcem, a to tak, aby klienti nic nepoznali a my jim i v nových podmínkách mohli poskytovat servis, na jaký jsou zvyklí," komentoval výsledky generální ředitel Raiffeisenbank Igor Vida.

Celkové provozní výnosy banky vzrostly o 3,7 procenta na 2,96 miliardy korun. Čisté úrokové výnosy banky stouply o 4,9 procenta na 2,22 miliardy korun. Čisté příjmy z poplatků se zvýšily o 9,3 procenta na 448 milionů korun. Ostatní výnosy banky, které zahrnují především výnosy z operací na finančních trzích, meziročně klesly o 23,7 procenta na 238 milionů korun.

Z největších bank klesl v prvním čtvrtletí čistý zisk České spořitelně meziročně o 19,8 procenta na 3,2 miliardy korun, Monetě Money Bank o čtvrtinu na 731 milionů korun, Komerční bance o 16,3 procenta na 2,7 miliardy korun a UniCredit Bank v Česku a na Slovensku o 55 procent na miliardu korun.

"Komerční banka dokázala rychle přejít do chráněného režimu, v němž jsou dostupné všechny služby klientům, funguje základní pobočková síť a převážná většina zaměstnanců pracuje z domova," uvedl k aktuální situaci generální ředitel banky Jan Juchelka. Skupina KB od 13. března nabídla klientům možnost přerušení splácení půjček. Zákon o úvěrovém moratoriu naplňuje ode dne nabytí jeho účinnosti v dubnu.

Komerční banka, jejímž většinovým vlastníkem je francouzská Société Générale, konsolidované hospodářské výsledky oznámila v tiskové zprávě na začátku května. S akciemi KB se obchoduje na pražské burze.

Poté, co představenstvo v březnu navrhlo nechat celý zisk roku 2019 nerozdělený, v souladu s pokynem České národní banky, odložilo představenstvo také rozhodnutí o dividendě roku 2020 nejméně do října 2020. O přijetí konečného rozhodnutí o dividendách rozhodne valná hromada. Ta byla kvůli mimořádným opatřením odložena.

Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala za první čtvrtletí čistý zisk miliardu korun (37 milionů eur), což je meziroční pokles o 54,5 procenta. Objem vkladů UniCredit Bank klesl meziročně o 2,3 procenta na 438 miliard korun. Objem poskytnutých úvěrů se snížil o 5,9 procenta na 458 miliard korun. Čisté výnosy z poplatků a provizí meziročně klesly o 12,4 procenta na 810 milionů korun, čisté úrokové výnosy činily stejně jako před rokem 3,8 miliardy korun. Provozní zisk banky se propadl o 19,3 procenta na 3,18 miliardy korun.

Také Moneta Money Bank zhoršila v tiskové zprávě začátkem května celkový výhled pro letošní rok. V letošním prvním čtvrtletí bance klesl konsolidovaný čistý zisk meziročně zhruba o čtvrtinu na 731 milionů korun. Provozní výnosy banky stouply v prvních třech měsících o 14,7 procenta na 2,9 miliardy korun.

Moneta od 19. března umožňuje odklad splátek domácnostem, živnostníkům i malým a středním podnikům. Do konce dubna zpracovala 55 tisíc žádostí o odklad půjček.

Podle generálního ředitele Tomáše Spurného banka i přes krizi plní své strategické cíle. "Jako banka jsme se dokázali vyrovnat se všemi opatřeními a čelit výzvám, udrželi jsme banku v chodu a zároveň chránili naše zaměstnance i klienty. Zachovali jsme si obezřetnost, ve které budeme pokračovat i nadále. Věříme, že tato krize nás ve střednědobém horizontu učiní silnějšími a úspěšnějšími," uvedl. Otázku výplaty dividendy banka přehodnotí před koncem roku, zisky chce akcionářům vyplatit, jakmile to bude možné.

České spořitelně, která je největší bankou v Česku podle počtu klientů, klesl v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 19,8 procenta na 3,2 miliardy korun. Provozní zisk se snížil o 1,2 procenta na 5,3 miliardy korun. Banka poskytla meziročně více úvěrů, rostl i objem hypoték. Hospodářské výsledky zveřejnila Česká spořitelna na konci dubna na svém webu.

"Důležitým přispěvatelem k finančním výsledkům České spořitelny byl provozní zisk, zejména čistý úrokový výnos. K provoznímu zisku přispěl také čistý výnos z poplatků a provizí," uvedla banka v tiskové zprávě.

Česká spořitelna si vedla proti celé skupině Erste poměrně dobře, komentoval čísla analytik Wood and Company Ronald Schubert. Spořitelně se podle něj povedlo udržet si silnou dynamiku úvěrování a vysoké čisté úrokové marže. Na lepší výsledky rakouského konkurenta zareagovaly i akcie Komerční banky a ráno posílily o tři procenta. Nicméně na trhu jsou vidět na českých bankách zahraniční prodejci, kteří tohoto růstu ceny využili k prodeji, dodal.

Rakouské bankovní skupině Erste Group Bank, která vlastní Českou spořitelnu, klesl v prvním čtvrtletí čistý zisk o 38 procent na 235,3 milionu eur (6,4 miliardy korun). Na hospodaření banky měla negativní dopady omezení související s pandemií nemoci covid-19. Banka v dubnové tiskové zprávě zároveň varovala před výrazným poklesem zisku za celý letošní rok.