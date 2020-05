Jeden z nejzkušenějších českých bankéřů Lubor Žalman se snaží udržovat v kondici, pravidelně cvičí, chodí do posilovny. Karanténa, do které nejen jeho uvrhla koronavirová pandemie, mu proto na zdraví nepřidala. Ovšem nejen kvůli tomu, že byla zavřená fitness centra, ale i kvůli dění na akciových trzích. Burzy jsou jeho hobby i živobytí, a tak neustále aktualizoval aplikaci na mobilu, aby viděl, jak cenné papíry a jejich hodnota padají nebo zase stoupají. "Žere to čas a mně osobně to vlastně zhoršuje kvalitu života, protože pořád koukám na mobil, místo abych dělal něco užitečného. Je to takový divný koníček," říká zakladatel investiční společnosti EnCor Wealth Management, kterou rozjel po svém odchodu z čela tuzemské pobočky Raiffeisenbank.