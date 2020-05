Pandemie koronaviru zamávala mnohými byznysovými jistotami. Nemálo firem muselo narychlo zakládat e-shopy, aby vůbec přežily. A možná i větším hráčům na trhu došlo, že sféra e-commerce bude čím dál důležitější.

Pokud ale chcete uspět, není to jen o tom, založit si rychle jednoduchý e-shop (to zvládnete v takzvaném krabicovém systému i za hodinu), ale vymyslet strategii, která bude obchodně fungovat. "Loni nakoupilo on-line více než 90 procent internetové populace starší 15 let. Takže vy už prakticky nemáte koho zobchodovat, můžete jen přetáhnout zákazníky z jiných obchodů. Česko zároveň předběhlo Velkou Británii v podílu transakcí přes mobil, proběhlo tak 54 procent transakcí. V tom jsme přitom vždy pokulhávali a teď jsme první v Evropě," říká Lukáš Havlásek, CEO přední české vývojářské společnosti Shopsys, která vytváří velké e-shopy na míru. "Musíte proto přijít s opravdu dobrým technickým řešením nebo vymyslet něco originálního, abyste uspěli," radí Havlásek, jehož firma začínala tvorbou malých, krabicových e-shopů a přes střední se dostala až k těm úplně největším komplexním řešením.

Společně s Lukášem Havláskem jsme dali dohromady pět bodů, které byste si měli přečíst, než si založíte e-shop:

Univerzální šablona, nebo řešení na míru

Nejdříve si rozmyslete, co chcete prodávat, jestli budete mít cílovou skupinu a co můžete zákazníkům nabídnout jiného než konkurence. Pokud vám stačí jednoduchý e-shop, jste jednotlivec nebo malá firma, zvolte univerzální řešení a otevřete si e-shop v takzvaném krabicovém systému na některé z platforem, jež tyto služby nabízí. Je to vlastně pronájem šablony, kterou si můžete různě upravovat podle vlastních požadavků.

Typický model je, že si jako malá firma rozjedete krabicový e-shop, ten vám dobře funguje, máte tam celou řadu modulů, kterými lze doplnit funkce a hezky prodáváte. Nicméně vám roste obrat, přibývají uživatelé a najednou potřebujete od e-shopu více. Pak byste se měli začít poohlížet po řešení na míru.

Střední e-shopy a omnichannel řešení