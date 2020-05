Epidemie koronaviru zastavila hospodářský život Evropy a jednotlivé země přispěchaly s balíčky opatření, kterými se snaží zasaženým ekonomikám pomoci. To ale dalo podnět polemikám mezi ekonomy a politiky, zda jsou desítky miliard eur z kapes daňových poplatníků vynaložené správně.

Jak by měl stát nejlépe pomoci? Měla by pomoc jít všem postiženým firmám, nebo jen některým? Mělo by se zestátňovat? Jak přijít s pomocí rychle a jednoduše, ale zároveň nerozdávat peníze i těm, kdo krizi využijí jako výmluvu pro své špatné hospodaření?

Ekonom Lubor Lacina, který zkoumá otázky evropské hospodářské integrace na Ústavu financí Mendelovy univerzity v Brně, říká, že stát by neměl firmám pomáhat vůbec. Podle něj státní peníze oslabují očistný proces, který každá krize přináší. "Spotřebitelé a domácnosti samy rozhodnou jaké zboží a typy služeb preferují. Během krize si lidé mohou více uvědomit, co je 'zbytné' a naopak začít dávat přednost jiným výrobkům a službám," říká Lacina v rozhovoru pro HN. Krize by podle něj také měla firmy přivést k zamyšlení nad tím, na jakých dodavatelích jsou závislé, kde vyrábějí a jak jsou zranitelné.