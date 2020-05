Titul pro nejlépe řízené firmy si z prvního ročníku programu Czech Best Managed Companies odneslo 10 firem. Patří mezi ně zdravotnický holding Akeso, výrobce cihel Heluz, stavební společnost Liko-S, technologická firma NWT, logisticko-technologická společnost Zásilkovna, řetězec lékáren a e-shop Pilulka, prodejce nemovitostí PSN a autopůjčovna Speed Lease. Ocenění uděluje poradenská společnost Deloitte ve 20 zemích světa a letos poprvé i v Česku.

Z registrovaných firem vzešlo 25 finalistů, jejichž management prošel workshopy zaměřenými na čtyři oblasti: strategii, produktivitu a inovace, firemní kulturu a řízení a finanční výkonnost. Právě podle těchto kritérií následně sedmičlenná porota vybírala oceněné. Zasedli v ní zástupci tří vysokých škol, jež se zaměřují na rodinné firmy, šéfka Czech Institute of Directors Monika Zahálková, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar, šéfredaktor Hospodářských novin Martin Jašminský a generální ředitel Citibank pro Česko Michal Nebeský.

"Porotci hodnotili nejen, jak jsou firmy úspěšné obchodně, ale také jak jsou aktivní v kultivaci podnikání, zda mají pozitivní dopad na své zaměstnance, okolí i region a jestli mají dlouhodobou strategii," popisuje Miroslav Svoboda, vedoucí partner společnosti Deloitte Česká republika, který je za program v tuzemsku zodpovědný.

Zapojit se mohly pouze firmy, které mají roční obrat 250 milionů korun a více, jsou řízené z Česka a minimálně ze 60 procent je vlastní čeští a slovenští podnikatelé. Podmínkou pro účast v programu byla také alespoň tříletá podnikatelská historie a minimálně 15 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr.

Ocenění dostaly podniky na rok, ale mohou si ho obnovit. "České společnosti se tak dostaly do skupiny oceněných ze všech zemí, kde Best Managed Companies pořádáme. Je to garance obchodním partnerům, že s touto firmou není riziko obchodovat a je spolehlivá. Vedle obchodních kontaktů může společnostem pomoci i se získáváním potenciálních zaměstnanců," uvádí Svoboda.

V Česku by měla vzniknout také komunita oceněných, kde by se firmy mohly potkávat a sdílet své zkušenosti. Podobnou platformu určenou k propojení podnikatelů plánuje do budoucna Deloitte vytvořit i na celosvětové úrovni.

Partnerem programu jsou i Hospodářské noviny, které k němu vytvořily speciální magazín. Tematicky se zaměřuje na různé oblasti řízení firmy od financí a strategie přes nástupnictví a HR až po inovace či společenskou odpovědnost firem. Vítězné firmy se v něm podělily mimo jiné o tipy, jak zvýšit produktivitu či jak zvládnout aktuální krizi.

