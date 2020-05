Jednání o možném vstupu státu do letecké společnosti Smartwings nabírá nový směr. Zástupce čínské investiční skupiny CITIC v Česku Jaroslav Tvrdík pro server Seznam Zprávy popřel, že by se firma chtěla necelé poloviny v letecké společnosti zbavit za jednu korunu, jak tvrdil šéf Smartwings Roman Vik v pondělním rozhovoru pro DVTV.

"Slyšel jsem, že jsou (CITIC, pozn. red.) ochotni to za korunu státu dát, pokud by to situaci odblokovalo," řekl Vik DVTV. Tvrdík to ale odmítl. "Nemohu potvrdit slova akcionáře a generálního ředitele společnosti pana Romana Vika, že CITIC je připraven jednostranně prodat svůj podíl za jednu korunu," uvedl Tvrdík.

Zároveň dodal, že za určitých podmínek chce čínská skupina do Smartwings investovat zhruba půl miliardy korun. Podle Vika by letecká společnost potřebovala komerční úvěr ve výši 2,5 miliardy korun. Smartwings chtějí, aby se za tuto půjčku zaručil stát.

Státní záruky na úvěr podle Vika dostávají všechny letecké společnosti v Evropě. "Nechceme nic výjimečného," zdůraznil Vik. Česko by podle něj bylo raritou, kdyby řeklo, že nechce českou leteckou společnost.

Rozhovory mezi státem a čínskou investiční skupinou jsou na úplném začátku. "Žádný aktivní kontakt zatím neprobíhá. Případná osobní jednání povede paní ministryně Schillerová ve spolupráci s vicepremiérem Havlíčkem," uvedl na dotaz HN mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss.

Ministryně financí Schillerová ani ministr průmyslu Havlíček se případnému odkupu nebrání. "Pokud bude zájem podíl převést, jsme připraveni jednat," napsal Havlíček České televizi. Podle Schillerové zatím sice žádné rozhovory s Číňany neprobíhají, ministryně ale pro ČT dodala, že "všechna témata tohoto typu jsou k jednání". Zdůraznila, že nejsou známy podmínky transakce, ani co by se stalo s podílem ve firmě, který patří soukromému vlastníkovi.

Pomoc Smartwings nemá jednoznačnou podporu

S pomocí konkrétní letecké společnosti od státu nesouhlasí někteří experti. "Nejefektivněji budou peníze státu využity, pokud bude motivovat všechny aerolinky bez rozdílu, pomocí cílených incentiv k udržení co největšího objemu provozu na Letišti Václava Havla," napsal v komentáři pro server Zdopravy.cz letecký expert Michal Požár, který byl v minulosti členem dozorčí rady ČSA i Českého aeroholdingu.

Za příklad uvádí krach maďarského dopravce Malév v roce 2012. Podle Požára přišli tehdy během jediného dne dopravci Ryanair a Wizzair s masivní expanzí, která nahradila 80 procent linek někdejšího státního dopravce.

Právě se zmíněným Ryanairem bude muset Smartwings po skončení krize bojovat. "Stát sice může Smartwings a ČSA pro dnešek zachránit, ale v nové tržní realitě budou mít v budoucnu velmi těžkou pozici pro vytváření zisku a splácení poskytnuté podpory. "Sanování případných dalších ztrát by vyžadovalo další peníze daňových poplatníků v miliardových objemech," dodal v komentáři Požár.

Smartwings naopak argumentují například udržením pracovních míst. "Dnes máme zhruba 2500 zaměstnanců. Jenom na mzdách, včetně odvodů, odevzdáváme tři miliardy korun každý rok. Když tito lidé půjdou zítra na úřad práce, tak stát bude rok vyplácet více peněz za průměrnou mzdu zaměstnancům než za zmíněnou záruku," tvrdil Vik v DVTV.

Záchrannou ruku leteckým společnostem nabízí řada států včetně Německa či Francie. Naopak jiné země, jako třeba Izrael, podporu letecké společnosti odmítly.

Pokud nás stát nepodpoří, zdraží letenky

Smartwings varují také před zdražením letenek. "Pokud výsledkem bude, že nám jako svému národnímu, respektive bázovanému přepravci nepomohou, budeme to muset respektovat, ale pro lidi a Českou republiku to bude hodně špatná zpráva. Těch 2300 až tři tisíce lidí tady už nikdy žádný přepravce nezaměstná a Češi si na cestě za svoji dovolenou slušně připlatí," uvedl v nedávném rozhovoru pro HN spolumajitel Smartwings Jiří Šimáně.

Předkrizové ceny letecké společnosti Smartwings tomuto tvrzení ale příliš nenahrávaly. Podle největšího cestovatelského serveru v Česku Cestujlevne.com patří letenky Smartwings v porovnání s ostatními evropskými společnostmi k těm nejdražším. Na linkách, kde Smartwings neměly konkurenci, se cena podle rezervačního systému pohybovala v řádu vyšších tisícovek korun. Za stejnou letenku z Německa přitom zákazníci zaplatili u jiných společností často jen zlomek. Významnou část letenek ale prodávají Smartwings prostřednictvím cestovních kanceláří, kde je cena letenky součástí balíčku i s ubytováním.

Společnost Smartwings, kam kromě stejnojmenné letecké společnosti patří i České aerolinie (ČSA), loni přepravila 8,2 milionu cestujících. Oproti roku 2018 to bylo o 7,9 procenta méně. Důvodem oslabení byly problémy s odstavenými Boeingy 737 Max, které mají po celém světě zakázaný provoz kvůli dvěma nehodám v Malajsii a Etiopii.

Smartwings na trhu působí od roku 1997. Do roku 2018 fungovala pod názvem Travel Service, následně se přejmenovala na Smartwings. Jsou lídrem v charterové dopravě v ČR, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. Smartwings Group patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelou polovinu v dopravci drží čínská investiční společnost CITIC.