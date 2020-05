"Byl to punk. Zlato jsme nosili do vlhkého sklepa, cinkalo to, uklízečka si dávala přes trezor mop," popisuje Vladimír Brůna počátky sedmileté kariéry v investiční společnosti Golden Gate, která prodává investiční kovy a mince.

Finančník měl firmu v roce 2012, kdy do ní vstoupil, podle zadání uklidit podobně jako Viktor Čistič ve filmu Brutální Nikita a bez průšvihu ji do tří měsíců zavřít.

Ve firmě však ucítil příležitost, přestože v té době začala cena zlata po prudkém růstu padat tak, že se tento kov styděli obchodníci nabízet zákazníkům. Podnikatele, který ještě předtím vydělal na orné půdě a na garsonkách v zaplaveném Karlíně, to však neodradilo a začal přesvědčovat investory, že právě to je ta správná doba na nákup cenného kovu.

Za sedm let se firma, kterou na začátku válcovala zhruba dvacítka jiných společností, stala lídrem trhu a prodala více zlata, než má Česká národní banka v trezoru.

Proč Brůna takto úspěšnou kariéru loni opustil a pustil se do byznysu se dřevem? Jak se pozná vhodná investice? Co mají lidé nakupovat, aby se stali finančně nezávislými a nemuseli, podobně jako on, třeba už ve čtyřiceti letech pracovat? Na to naleznete odpověď v podcastu HN 360°.

A dozvíte se mimo jiné také to, co mají dělat lidé, jejichž výdělek sotva stačí na živobytí či do čeho by finančník nikdy neinvestoval a proč.

Podcast si můžete poslechnout také na platformách Apple Podcasts nebo Spotify.