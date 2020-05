Většina českých střadatelů spoléhá na nabídku bank, a tak své peníze ukládá do termínovaných vkladů, na spořicí účty nebo do podobných produktů, které reálně moc nevynáší nebo rovnou kvůli inflaci prodělávají. A vzhledem k současné politice centrálních bank bude ještě hůř a konzervativní investor bude bit. Proto se i Češi pouští do rizikovějších nákupů akcií nebo komodit, často i na vlastní triko. Oba trhy zažily sice s nástupem koronaviru prudké propady, na ty se ale lze dívat také jako na příležitosti, alespoň se na tom shodují v nedávné anketě Hospodářských novin oslovení ekonomové a analytici.

Pokud chce střadatel začít obchodovat sám za sebe, potřebuje vhodnou obchodní platformu. Takové on-line platformy nabízí české banky, zahraniční brokerské firmy nebo i digitální banky typu Revolut. Všechny způsoby obchodování mají své výhody a nevýhody. Vyšší poplatky často kompenzuje lepší zákaznický servis, vyšší stabilita společnosti či širší nabídka pro obchodování. Většina investičních platforem nabízí virtuální účty, kde si člověk může s jejich systémem vyzkoušet investice nanečisto, většinou jsou dostupné i vzdělávací kurzy.

Kromě základů investování se střadatel musí naučit pozorně číst pravidla, od nichž se odvíjí poplatky. Pokud to neudělá, může se mu stát, že i na jinak nejlevnější platformě dostupné pro české klienty zaplatí na poplatcích desítky procent z ceny kupovaných akcií. Prošli jsme proto pralesem různých platforem a poplatků a přinášíme přehled a srovnání těch mezi českými investory pro obchodování na burzách nejoblíbenějších či jinak unikátních. Výběr investiční platformy je klíčový krok pro každého začínajícího investora, neboť žádná platforma není ideální pro všechny.