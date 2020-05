Řada tuzemských podniků, které se vlivem pandemie koronaviru dostaly do problémů, si stěžuje na špatně fungující systém státní podpory. Žadatelé o garantované úvěry v programech Covid často i přes měsíc čekají na to, zda jim státní Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) půjčku dá. Když pak s žádostí neuspějí, přesný důvod pro zamítnutí úvěru jim banka nesdělí, což u nich vzbuzuje nedůvěru. Podobně to mnohdy dopadá, když firmy žádají o dotace na mzdy svých pracovníků, tedy takzvaný kurzarbeit fungující v rámci programu Antivirus.

Podnikatel Martin Pejša má se státní pomocí jinou zkušenost. Pobočky jeho české společnosti Creative Dock ji čerpaly ve Švýcarsku a Německu, kde podle Pejši celý systém funguje rychle a jednoduše. "Ve Švýcarsku jsme dostali bezúročný úvěr do dvou hodin. V Německu jsme zase žádali o kurzarbeit, který se podařilo vyřídit do druhého dne," pochvaluje si. Jeho společnost se zabývá stavěním firem na zakázku a v Česku vytvořila třeba půjčkové Zonky či internetovou pojišťovnu Mutumutu.