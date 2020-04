Po několika týdnech od náhlého uzavření podniků kvůli pandemii zažívá česká gastronomie mírné oživení. "V polovině března klesly tržby restaurací o 89 procent, koncem měsíce jsme evidovali průměrný pokles tržeb o 83 procent oproti běžnému období," říká mluvčí stravenkářské společnosti Edenred Daniela Pedret.

Dodavatel pokladních systémů Storyous si během dubna všímá propadu tržeb o osmdesát procent a podobná čísla zaznamenává také největší hráč stravenkového trhu Sodexo.

Připisují to stále většímu počtu podniků, které zkoušejí fungovat v omezeném režimu a nabízejí jídlo přes výdejová okénka nebo ho zákazníkům rozvážejí. "Brzy se přeorientovaly," říká manažerka komunikace Sodexo Tereza Knířová. Zatímco v březnu měla takto otevřeno podle společností, které oslovily HN, zhruba čtvrtina restaurací, nyní je to třetina. Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek je v odhadech počtu aktivních restaurací skeptičtější. Mluví o 20 procentech.

Zároveň poznamenává, že takto omezený provoz nutně nemusí znamenat výdělek. "Náklady bývají větší, než je samotná tržba té restaurace," říká. "Není to něco, co by nás těšilo, a nejsou to sumy, které nás spasí," dodává k tomu spolumajitel pražské gastroskupiny Together David Petřík.

Že se podniky přeorientovávají na rozvoz stále více, si všímá i Dáme jídlo, které je největším hráčem v tuzemské rozvážce pokrmů. "Hlásí se nám stovky restaurací napříč celou republikou," uvádí výkonný ředitel společnosti Filip Fingl. Dáme jídlo nyní rozváží z tří tisíc podniků, přičemž koncem loňského roku to bylo o pět set méně.

Co se týče otevřených podniků, situace se v různých regionech liší. Nejlépe je na tom v tomto ohledu Praha, kde dokázalo podle dodavatele pokladního systému Dotykačka aktivně fungovat nejvíce podniků. "Zatímco první týden po vyhlášení karantény fungovaly v Praze jen tři restaurace z deseti, v posledním týdnu měla otevřeno skoro polovina," říká ředitel Dotykačky Petr Menclík. Naopak horší je situace v malých městech, jako jsou například Poděbrady, ve kterých žije čtrnáct tisíc obyvatel a byly zvyklé na útratu lázeňských hostů. "Provoz je velmi náročný na energie a kvůli pár jídlům se nevyplatí vařit," uvádí majitel gastronomické skupiny La Place Tomáš Vrba, který proto po vyhlášení nouzového stavu neotevřel ani jeden z šestice podniků. "Zhruba před dvěma týdny jsme otevřeli Vilémovo pekařství, ale není to žádná sláva," dodává majitel skupiny, která tak měsíčně přichází na tržbách o několik milionů korun.

V odlišné situaci se nacházejí i různé typy podniků a suverénně nejhůře jsou na tom bary. V omezeném provozu funguje nyní podle výzkumné agentury Nielsen 13 procent z nich. "Bary nebo další podniky zaměřené na sociální život jsou nynějšími opatřeními postižené více, protože většina nemůže využít prodej z výdejního okénka," říká k tomu ředitel Nielsenu pro Česko a Slovensko Karel Týra. Přes okénko prodává koktejly například pražský kubánský bar La Casa de la Havana vieja. Naopak nejlépe si podle Nielsenu vedou bufety, z nichž má otevřeno 63 procent podniků.

Omezení v souvislosti s pandemií by mohlo podle prezidenta asociace restaurací znamenat konec až třetiny gastroprovozů v Česku. Zásadní je nyní podle něj rychlá pomoc od státu, které se jim ale nedostává. "Podnikatelé zažádali o zvýhodněné úvěry Covid, tři týdny a déle čekají bez jakékoliv odpovědi a peníze nemají," popsal jejich zkušenosti Stárek. Podnikatelé dále mohou žádat o příspěvek od státu na mzdy zaměstnancům v programu Antivirus. Stárek je přesvědčený, že by měl program fungovat i v době, kdy restaurace a ubytovací zařízení obnoví provoz.