27.4.2020 11:45 | Knihkupectví v Náchodě návrat k předkrizovým tržbám neočekává

Knihkupectví Horová v Palackého ulici v Náchodě za první hodinu a půl po opětovném otevření navštívily téměř dvě desítky zákazníků. Zájem měli hlavně o beletrii. ČTK to řekla majitelka jednoho z nejznámějších knihkupectví v Náchodě Alice Horová. Prodejna knih je na této adrese přibližně 70 let.

"Na začátek to vypadá velmi dobře, je to lepší, než jsem očekávala. Lidé docela chodí. Je to zatím srovnatelné jako před tím. Uvidíme, jak to bude dál pokračovat," uvedla Horová, která však návrat k předkrizovým tržbám v brzké době neočekává. "Lidé si teď budou rozmýšlet, za co peníze utratí. I na knižním trhu jsou už problémy, nakladatelé mají finanční potíže," dodala majitelka.