"Mít zavřenou firmu na pět týdnů je podobné jako nedýchat pět minut. Myslet si, že to každý rozdýchá, je absurdní," kritizuje současnou vládní pomoc malým podnikům majitel obuvnické firmy Rock Spring Pavel Podzemský v Podcastu HN 360°. Sám podporu státu nepotřebuje a ani by si ji vzít nechtěl, vláda ale podle něj využila situaci kolem pandemie koronaviru k odstanění drobných podnikatelů.

Jeho firma Rock Spring si přitom prošla těžkou zkouškou. Celou výrobu má v Číně, která se na několik týdnů úplně uzavřela světu. "A teď je výroba zastavena, protože zase není poptávka. Čekáme, až se otevřou prodejny a začneme znovu vyrábět. Březen až květen dělají 70 procent našeho ročního obratu. Například v Česku, jen za prodejny Hervis, kam dodáváme, to je ztráta deset milionů korun," popisuje Podzemský důsledky zavřených obchodů.

Jeho firmu jako takovou ale pandemie neohrozila: "Úvěry v podstatě nemáme, snažíme se o organický růst, abychom byli na problémy připravení. Nemáme ani velký tým lidí a k tomu velmi nízké fixní náklady. Takže když se trh zastaví, jsme ve své kanceláři a zboží máme ve vlastním skladu."

Firma má totiž specifický nejen design bot, ale i výrobu. V malé továrně v Číně vyrábí především podešve a tkalouny. Ty pak rozváží do rodin v okolí, kde je zpracovávají například ženy v domácnosti nebo další členové rodiny, kteří zrovna nemají práci. Místo chození do továrny mohou plést vršky bot, kdy se jim to hodí, a firma je poté jen sveze zpět do továrny, kde je zkompletuje s podešvemi.

Každá země podle něj přistupuje k boji s koronavirem jinak. "Záleží trh od trhu, pokaždé je to jiný příběh. Pro nás je stěžejní Česko, které úplně stojí. Francie, Německo a Itálie se už začínají rozjíždět. Švédsko je naprosto v pořádku, podobně jako Anglie a Finsko. Japonsko jede stabilně, v Mexiku jsme přišli o veliký kontrakt," vypočítává obuvník, jehož firma vyváží boty z Číny do 30 zemí světa a ročně jich prodá statisíce.

Fotogalerie Fotogalerie Firma Rock Spring prošla kvůli koronaviru zatěžkávací zkouškou

Ačkoliv jeho podnikání ani velký výpadek v prodeji nepoloží, celkové dopady na společnost budou podle Podzemského obrovské. "Přijde mi to po 30 letech jako konec demokracie, na kterou jsme byli zvyklí. Přestává být zachována volná soutěž férová pro všechny. Vláda bohužel současnou situaci využila k odstranění celé generace drobných podnikatelů. Vyhlídky nevidím příliš růžově," říká podnikatel v Podcastu HN 360°.

A co se v podcastu ještě dozvíte? Co by vzkázal Podzemský ministru Hamáčkovi, který navrhl, aby lidé, kteří přišli o práci, šli pracovat na pole a pomohli se sklizní? Nelituje, že svou továrnu situoval do Číny? Šel by do toho znovu?

