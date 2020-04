Pár čísel na úvod: během března on-line supermarket Rohlík.cz zdvojnásobil svou kapacitu, Mall.cz ohlásil vyšší tržby než před Vánocemi, platforma Shoptet registrovala dvojnásobný počet nových e-shopů oproti normálu, útraty Čechů v e-shopech podle odhadů České spořitelny stouply o 44 procent.

Zatímco původní odhady hovořily o tom, že celkově prodeje v českých e-shopech letos poskočí oproti roku 2019 o 15 procent, nyní už to vypadá na nárůst alespoň o 20 procent na celkový obrat 190 miliard korun. Trend digitalizace maloobchodu pandemií jen nabral na rychlosti.

"Internetové obchody v průběhu nouzového stavu uspěly a našly nové zákazníky. Zároveň krize přispěla k rychlejšímu vstupu řady dalších obchodníků do on-line prostředí, které pro ně i do budoucna bude sloužit jako další prodejní kanál. Za výjimečných podmínek by dokonce mohl meziroční růst české e-commerce být až o 10 procentních bodů vyšší, než jsme očekávali v lednu 2020," říká Jan Vetyška, ředitel Asociace pro elektronickou komerci.

O tom, jak se bude vyvíjet česká e-commerce v době pokoronavirové, jaké obory pojedou nahoru, které naopak ztratí, jestli podobně jako v Číně i v Evropě pandemie zrodí nové internetové titány a na koho čeká v digitálním světě příležitost, se bude diskutovat během on-line debaty předních osobností české eshopové scény. Pořádají ji Hospodářské noviny.

Debaty, která proběhne ve čtvrtek 30. dubna od 11 hodin a budete ji moci sledovat živě, se zúčastní průkopník on-line lékáren a zakladatel e-shopu Lékárna.cz Vladimír Finsterle, šéf internetové skupiny Miton a bývalý obchodní ředitel Googlu v Česku David Špinar, CEO předního vývojáře e-shopů Shopsys Lukáš Havlásek a Adam Kurzok, zakladatel služby Expando, která pomáhá českým e-shopům pronikat na zahraniční trhy.

Dotazy pro účastníky diskuze můžete v předstihu vkládat tady.