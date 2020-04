Další rozvoj nákupů online je jasný. Chtěl bych ale vědět, zda majitelé nějak řeší, jak tento fenomén poznamená, to jak vypadají okraje měst a neustále přibývají sklady a zároveň ubývá obchodu v centru měst. Jak bude postupovat doba, bude to větší a větší problém. Řeší tohle někdo v eshopech, nebo každý řeší jenom svoje maximální zisky.?

Čtenářský dotaz

Dobrý den, co to všechno udělá s IT trhem práce? Kdo na tom "vydělá" a s jakými IT pozicemi se nejspíš rozloučíme?