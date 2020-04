V důsledku uzavření provozoven kvůli koronaviru přichází řada prodejců a poskytovatelů služeb každým dnem o významnou část svých tržeb. Záchranou může být pro řadu podnikatelů přechod na on-line prodej. Ten však skýtá řadu úskalí, ať už jde o nastavení obchodních podmínek, plnění nových povinností vůči spotřebitelům, řešení vratek či nastavení elektronického marketingu.

Michal Nulíček a Jan Tomíšek z advokátní kanceláře Rowan Legal vám na svém webináři poradí, na co si při přechodu na on-line prodej dát pozor, co napsat do obchodních podmínek a jak postupovat, abyste svým nově získaným zákazníkům mohli bez rizika nabízet další produkty a služby.

Webinář poběží na webu HN příští středu 29. 4., případné otázky ale můžete klást již tady a teď, zobrazit se mohou se zpožděním.