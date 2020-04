Každá krize přináší nové příležitosti, jak "snadno" vydělat peníze. Při pohledu na aktuální ceny řady akciových titulů se už i sváteční investoři vrtí na židli, studují analýzy expertů, zda křivka krize a s ní spojený propad cen celé řady aktiv bude mít tvar V, W, nebo U. Jestli už jsme blízko dna, plazíme se po něm nebo zda už se pomalu odrážíme vzhůru. Někteří vyčkávají a vyhlížejí pomyslné dno, o kterém stejně nikdo nikdy přesně neví, kde je. Jiní už vybízejí k nákupům akcií či fondů a přidávají radu, že slabší povahy by měly následně na dva roky zavřít oči a nesledovat, co se na trzích bude dít. A co se bude dít, určitě nebude nic pěkného.

Mezinárodní měnový fond vydal tento týden prognózu vývoje světové ekonomiky, a přestože je jeho pohled vnímán jako relativně optimistický, předpovídá celosvětový pád o tři procenta, tedy nejhlubší recesi od velké hospodářské krize ve 30. letech minulého století. Takže krize ještě zdaleka neudeřila v plné síle. Její projevy brzdí nejrůznější opatření, která státy po celém světě aplikují k podpoře firem v boji s pandemií. Pravidla trhu přestávají dočasně fungovat, ale není možné držet na umělé státní výživě ekonomiku příliš dlouho. Takže krachy firem se teprve rozjedou, nezaměstnanost také a co současná pandemie udělá s chováním spotřebitelů, je velká neznámá.

Divočina na akciových trzích bude pokračovat, ale postupně víc a víc investorů začne nakupovat, protože už prostě nevydrží pohled na ty "neuvěřitelně levné akcie". Pro řadu lidí to bude znamenat mimořádné zbohatnutí, ale vedle nich mnozí přijdou o značnou část svého majetku, ne-li o majetek veškerý. Tak dříve, než zavoláte svému makléřovi a dáte pokyn nakoupit, přečtěte si rozhovor s bývalým šéfem Komerční banky a investorem Radovanem Vávrou, který rozhodně ví, jak peníze vydělat i prodělat. Při svém investorském školení si vzal na pomoc i jednoho z nejlepších investorů světa, Warrena Buffetta. Ten říká, že pokud nechcete některou akcii držet aspoň deset let, neměli byste ji držet ani deset minut. Tak na to myslete, až si budete svou investiční akcii či fond vybírat.

Výběr týdne

Létáte rádi? Tak bacha, do jakého letadla usedáte

Mluvíme-li o investování, je dobré si velmi dobře prověřit, komu své peníze svěřujete. Vidina vysokých zisků dokáže zatemnit úsudek i jinak velmi bystrým lidem, což samozřejmě nahrává dobře oblečeným, přesvědčivým, odborným slovníkem operující a x násobným zhodnocením investic se pyšnícím - podvodníkům. Jasně, někdy skutečně může jít jen o špatnou investici, ale když většinou něco vypadá jako "letadlo", tak se to po určité době jako letadlo projeví. Bohužel, že jde o letadlo si pasažéři většinou všimnou, až když mu dojde palivo a řítí se střemhlav k zemi. Pilotem podobného letadla byl zřejmě i jednatel pražské společnosti Foxtrade Invest Luboš Pánek, který v posledních třech letech vybíral ve velkém od lidí úspory a sliboval, že jim je výhodně zhodnotí. Letos v březnu ale zmizel a od té doby se klienti ke vkladům nedostali.

Brněnský barový principál

Opatření proti pandemii tvrdě dopadla na oblast pohostinství a principál brněnských barů Jan Vlachynský se rozpovídal o tom, jak celou situaci prožíval a prožívá. Nejprve propadl depresi, několik dní pil a nevěřil, že se z toho dostanou. Legendární brněnské podniky Bar, který neexistuje, Super Panda Circus a další, které patří do jeho stále, osiřely. "Jakmile jsme se dozvěděli, že budeme muset zavírat, sešli jsme se se šéfy všech našich podniků a řešili, co můžeme dělat," vzpomíná Vlachynský. A co vše vymysleli, si přečtěte v rozhovoru kolegy Luboše Kreče.

Jak je na tom Prymula

Kariéru má v posledních měsících jako na houpačce. Kvůli chybějící bezpečnostní prověrce a rostoucí chuti věnovat se vědě byl Roman Prymula ještě v únoru na odchodu z ministerstva zdravotnictví, ale v březnu se stal hlavní tváří vlády v boji s koronavirem. Přes jím ordinovaná tvrdá opatření začala jeho hvězda stoupat, přišel nárůst popularity u veřejnosti, začaly dokonce padat dotazy na vstup do politiky. O měsíc později je z funkce, premiér Andrej Babiš kritizuje jeho odborné názory a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch jej vynechal při sestavování svého epidemiologického týmu.

Těžce zkoušený New York

Město, které nikdy neusíná se dostalo do stavu, kdy smrt přichází jako na běžícím pásu. Stát New York má už přes 200 tisíc případů nákazy koronavirem a denně tu umírá až 800 lidí. Město je jen velmi málo podobné tomu, jak vypadalo dříve. Times Square je bez života, velkolepá nádražní hala v Grand Central Station vypadá jako mauzoleum. Reportér německého magazínu Stern v exkluzivní reportáži pro Hospodářské noviny zachytil náladu a pocity lidí, kteří v New Yorku se zákeřným virem bojují.

Ryzí život v džungli

Stále existují místa, kde na koronavirovou pandemii zapomenete. Uprostřed divoké Kostariky vyrostl komplex Art Villas, který tu vybudoval úspěšný český podnikatel Filip Žák. Peníze získal prodejem podílu v úspěšné firmě Eyelevel, která vymýšlela a vybavovala obchody značek Adidas, Nike či Dior. Kostariku si pro svůj resort zvolil proto, že tato země patří mezi nejšťastnější na světě. Spokojenost, pozitivní energie a vděčnost obyvatel se dají shrnout dvěma slovy: Pura Vida – Ryzí život.