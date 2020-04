Na Twitteru ho znají desítky tisíc lidí jako pohotového a dobře informovaného glosátora veřejného dění. Z účtu @BlanikZ už dva roky nepromlouvá Žížala, fiktivní asistent fiktivního lobbisty Tondy Blaníka, ale bývalý ředitel Komerční banky a zkušený investor Radovan Vávra. Ať píše o politice, nebo byznysu, obvykle je to s dávkou humoru či provokace. Ostatně svou investiční společnost nazval Weyland Corporation - stejně se jmenovala i fiktivní korporace z hororové sci-fi série Vetřelec, která se ničeho neštítila a v zabijáckých monstrech viděla šanci na pořádný výdělek.

A příležitost na výdělek teď vidí i Radovan Vávra. Jen ne v mimozemských stvůrách, ale v akciích na amerických burzách, které se v uplynulých týdnech propadly. Známý bankéř, který na sociálních sítích často komentuje coby dlouholetý aktivní burzián i pohyby na kapitálových trzích, říká: "Je to příležitost a lidé by ji měli využít. Koronavirová krize povede k tomu, že vzniknou ve společnosti ještě větší nerovnosti. Bohatí budou ještě bohatší. Tak to je po každé krizi. Je lepší vstupovat do krize připravený. A protože neprožíváme určitě naši poslední krizi, je nejlepší čas se začít chystat na některou z těch dalších, které nás dřív nebo později čekají. Jít do nich s finančním polštářem je rozhodně lepší než bez něj."

Dění na trzích je v posledních týdnech hodně dramatické. Nejprve prudké propady, teď růst. Co to udělalo s vaším portfoliem?

Jsem dlouhodobý investor, takže nechytám dna ani vrcholy. Nechci příliš často citovat Warrena Buffetta, ale ono je to těžké, protože je opravdu chytrý. A on říká, že akcii, kterou nechcete držet aspoň deset let, byste neměl držet ani deset minut. Takhle to mám i já. Čili pro mě propad na burze neznamenal nic, moje portfolio je aktuálně o pár procent dole, což mi vrásky nedělá. Mám ho sestavené tak, že jsem nemusel reagovat. Navíc historicky vzato znamená krach burzy nějakých mínus 30 procent, a to vám trh za rok, za dva vrátí zpátky.

Jaká byla z vašeho pohledu správná reakce? Nakupovat? Nic nedělat?

Dobrá reakce byla sedět si na rukách a čekat, co se z toho vyvine. Otázkou teď je, zda nezačít selektivně přikupovat některé akcie. A slovo selektivně bych tisíckrát podtrhl, nemá cenu se koukat na indexy a řešit širší pohled na trh, teď je třeba víc než jindy být stockpicker a vybírat jednotlivé akcie, ne brát celé obory. Dám příklad.