V Česku neustále přibývá podnikatelů, kteří v době pandemie koronaviru bojují o přežití. Řada společností musela omezit či zcela ukončit výrobu a začít propouštět. Zavřené hranice zase tuzemským podnikům komplikují export a znemožňují zaměstnávání zahraničních pracovníků.

Složitou situaci jim alespoň částečně může ulehčit pomoc, kterou nyní řada organizací v rámci vlny solidarity nabízí bezplatně. Právníci či koučové poskytují poradenství zdarma, technologické společnosti odpouštějí poplatky za svá řešení a bezplatně jsou k dispozici i nástroje, které pomáhají převést kamenné obchody do on-line světa.

Byznysové poradenství

Konzultace zdarma nabízí například portál spolupracuje.me, který vytvořili studenti Katedry podnikání z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze a autoři vzdělávací platformy Mentedy. "Během krize jsme se studenty přemýšleli, jak pomoci firmám, které negativně zasáhla. Výsledkem je portál SpoluPracujeme, který propojuje podnikatele s odborníky, kteří jim mohou poradit. Do projektu se zapojili experti na oblasti, jako je obchod, marketing, leadership či lidské zdroje. A ti všichni jsou připraveni zájemcům poskytnout bezplatné konzultace," uvádí jeden z autorů nápadu Michal Andera z Katedry podnikání.

Podnikatelům, které zasáhla pandemie, pomáhá i JIC (Jihomoravské inovační centrum), jehož zřizovatelem je město Brno, Jihomoravský kraj a brněnské univerzity. Malé a střední firmy z jižní Moravy s inovativními produkty nebo službami, mohou využít poradenství JIC zdarma. V rámci služby Helpdesk expertů jim odborníci během až 90minutové telefonické konzultace poradí, jak řídit rizika, minimalizovat negativní dopady krize a maximalizovat své příležitosti. Vybrané firmy se také mohou zapojit do mimořádného konzultačního programu JIC, v jehož rámci mohou získat až 20 hodin konzultací s kouči a mentory zdarma.

Bezplatně firmám v krizi radí i agentura Symbio, která se specializuje na digitální marketing a reklamu. "Kvůli výjimečnému stavu většina firem omezila provoz na minimum. Dotklo se to i nás. Přišli jsme o část byznysu a víme, jak těžké je koronaviru čelit. Ale nechceme jen čekat, jak to dopadne. Radši s tím zkusíme něco udělat a chceme využít to, co umíme, abychom pomohli krizi překonat někomu dalšímu," říká spoluzakladatel Symbia Libor Šimon. Firmy upozorňuje, že se situace nevrátí hned do normálu, ale do silné recese, ve které řada věcí, na kterých dnes značky stojí, přestává platit. Lidem se podle něj změní priority, zvyky a nákupní košík. Během konzultací tak firmám radí, jak se na to s ohledem na budování značky připravit.

Pomocnou ruku podnikatelům podává i Česká agentura na podporu obchodu (CzechTrade). Až do konce září jim nabízí bezplatné exportní poradenství v 58 zemích. Experti agentury mohou českým podnikům zdarma pomoci i při řešení krizových situací v zahraničí, jako je například zboží uvízlé na hranicích, jeho další přeprava nebo celní problematika. Nově také může každý klient bezplatně prezentovat svou firmu v Adresáři exportérů. Informace o vývoji zahraničního obchodu v souvislosti s pandemií koronaviru CzechTrade pravidelně aktualizuje na svých stránkách i na portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz/koronavirus.

Další, kdo pomáhá je platforma Firmy firmám, poradenské agentury HPCG. Cílem iniciativy je vzájemná podpora podnikatelů, kteří potřebují zmírnit důsledky opatření proti koronaviru a kteří naopak mohou nabídnout své volné zdroje k dispozici. Zapojit se mohou všechny firmy, které potřebují nebo mohou nabídnout pomoc. Poptávky a nabídky jsou tu různého typu – od těch, co přímo souvisejí s podnikáním nebo provozem podniku, jako jsou dodávky roušek, BOZP nebo certifikace potřebné ke změně výroby na výrobu dezinfekce zdarma, pronájem kanceláří za náklady, sdílení skladových kapacit i sdílení zaměstnanců až po poptávky a žádosti o pomoc od neziskových organizací.

"Za HPCG pak nabízíme zdarma různé informace a návody ve formě článků, jak se účinně vypořádat se současnou situací, ať už z pohledu provozu firmy, tak také z osobního hlediska, například jak efektivně pracovat formou home-office a nezbláznit se z toho," popisuje Lenka Hlavatá, managing partner HPCG. "O dalším rozvoji iniciativy Firmy firmám přemýšlíme v přímém kontextu aktuálního vývoje situace. Momentálně řešíme například nabídku právního poradenství zdarma nebo otázku druhotné vlny dopadu antikovidových opatření na firmy, jako je rušení zakázek, odpis investičních výdajů na expanze firem nebo druhotná platební neschopnost," dodává Hlavatá.

Řadě firem pandemie zkomplikovala spolupráci se zahraničními dodavateli. Najít náhradní dodavatele mohou například prostřednictvím systému SAP Ariba Discovery, který je až do konce června dostupný bezplatně. Jde o digitální tržiště od společnosti SAP, které umožňuje vyhledávat mezi více než čtyřmi miliony dodavatelů po celém světě. "Poskytuje rychlé a efektivní propojení, které minimalizuje narušení dodavatelského řetězce a případná zpoždění způsobená nedostatečnou kapacitou v aktuálním nouzovém stavu," popisuje Petr Havelka, ředitel SAP Ariba pro Českou republiku.

Společnost Mediatel, která se zaměřuje na online služby pro firmy, zase spustila projekt Jsmevtomspolu, kde nabízí webináře zdarma. Kromě webinářů jsou zde i online prezentace a workshopy na zajímavá témata, která v současné pandemii firmy řeší či brzy budou řešit. Seznam dostupných témat se neustále rozrůstá, už nyní je ale možné se registrovat k příslušnému datu a času a webináře se zúčastnit. Nabízí se témata jako: Základy prezentace firmy na internetu, jak uzavřít efektivní obchod, když nemůžete na osobní schůzku, nebo tipy, jak zdarma zvýšit tržby z internetu.

Originální pomoc ženám-podnikatelkám nabízí v době koronavirové pandemie, ale hlavně i do budoucna projekt Podnikavazena.cz. Dámám, které se rozhodly uvést na trh svůj produkt nebo službu, zdarma pomůže otestovat, jestli mají šanci na úspěch. Začínající podnikatelka sama určí typ produktu, pošle k němu fotku, popisek a odkaz. Poradci projektu stanoví počet kusů, které půjdou do testování a zvolí se také komunita, na které testování proběhne. Vybrat se dá například web zaměřený na chovatele, na motoristy, na seniory nebo na ženy. Přihlásit se do projektu Podnikavá žena mohou zájemci do konce dubna.

Právní poradenství

Během krize vznikla i řada užitečných projektů v oblasti práva. Portál Mylaw například spustil iniciativu Právem proti koronaviru, která nabízí po dobu nouzového stavu telefonické právní a daňové poradenství zdarma. "Dopady pandemie budou skutečnou výzvou pro právní stát. Zorientovat se v právním řádu totiž nebude vůbec jednoduché, již nyní je obtížné aplikovat platné právo na zcela nové situace. O to složitější je sledovat obrovské množství akutně přijímaných nových předpisů a legislativních změn," uvádí advokát Vojtěch Sucharda, zakladatel portálu Mylaw.

Do projektu se zapojily desítky advokátních kanceláří. Konzultace mohou využívat firmy, živnostníci i zaměstnanci. Klienti získají od právních specialistů základní rady, jak řešit své akutní případy. Může se jednat například o informace, kam se obrátit ohledně finanční pomoci, na co si dát pozor při dodržení smluvních vztahů, anebo jak řešit pracovněprávní záležitosti. Díky zapojení globální právní sítě Arrows International můžou konzultace pomoci i s právními problémy s mezinárodním přesahem.

Bezplatnou právní poradnu spustil i tým advokátů Frank Bold. On-line odpovídají na dotazy občanů, podnikatelů, obcí i úředníků. "Konkrétní odpověď chodí vždy pouze tazateli. Opakující se či jinak významné dotazy pak ve zobecněné podobě publikujeme veřejně na webu poradny," popisuje Michal Kuk, vedoucí poradny, která zodpověděla už přes 1400 dotazů. Aktuálně šlo nejčastěji o témata spojená s kompenzačními programy, jako jsou například program Antivirus, COVID II či Pětadvacítka, dále lidé řešili často rušení zájezdů či otázku pendlerů a zaměstnaneckých vztahů. Odpovědi se právníci snaží poskytovat nejpozději do čtyř dnů, urgentní dotazy ale řeší přednostně.

On-line konzultace pro firmy a živnostníky, které zasáhla pandemie, nabízí zdarma i advokátní kancelář eLegal. Podnikatelům radí například s tím, jak naložit s objednaným zbožím či službou, kterou už teď nepotřebují, jak se vypořádat se závazky, které nezvládnou dodržet, nebo třeba jak upravit své obchodní podmínky v nastalé situaci.

V rámci projektu Právo v roušce zase skupina advokátů zveřejnila zdarma ke stažení vzory smluv a dokumentů a také právní tipy, které mohou firmám, živnostníkům i fyzickým osobám pomoci zvládat současnou krizi. S nápadem přišla advokátka Jana Sedláková, která je zakladatelkou kanceláře Sedlakova Legal. Na projektu se spolu s ní podílelo asi dvacet dalších právníků a daňových poradců.

"Pro podnikatele může být zajímavá například sekce obchodních vztahů, kde najdou dokumenty k vyloučení odpovědnosti za škodu, prominutí dluhu, ale také třeba vzor ukončení smlouvy nebo oznámení o nemožnosti plnění," přibližuje Sedláková. A dodává, že nově je část dokumentů a smluv dostupná i v angličtině a od příštího týdne bude celý web k dispozici i ve vietnamštině.

Pomoc při žádosti o dotace

Midaconsulting je poradenská agentura zaměřená na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj a environmentální ohleduplnost. Podporuje také firmy, které se chtějí zapojit do cirkulární ekonomiky a zaměřit se na eko-inovace. Nyní v době pandemie nabízí malým podnikům bezplatné zpracování dotační žádosti v programech jako Trend, který je zaměřený na průmyslový výzkum a experimentální vývoj, na program Doprava a Prostředí pro život. Malé podniky budou mít letos v dubnu příležitost v rámci veřejných soutěží Technologické agentury ČR předkládat návrhy svých projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a získat tak možnost financovat provozní náklady nejen firmě, ale i partnerům projektu. Midaconsulting si v době koronaviru odměnu za práci naúčtuje jen v případě, že žádost bude úspěšná a podnik dostane první platbu dotace.

Technologie pro chod firmy

Na pandemii zareagovala i řada technologických společností, které se rozhodly ulehčit podnikatelům náročné období tím, že jim dají bezplatně k dispozici některá svá řešení. Patří mezi ně i komunikační nástroje pro práci na dálku, kterou aktuálně zavádí většina firem. Například společnost Google do konce června nabízí nástroj Hangouts Meet zdarma včetně pokročilých funkcí, jako je on-line schůze až pro 250 účastníků, streamování pro 100 tisíc lidí nebo nahrávání a ukládání konferencí. Bezplatnou verzi komunikačního nástroje dává k dispozici i společnost Microsoft, která poskytuje Office 365 E1 včetně Microsoft Teams zdarma po dobu šesti měsíců.

Pro firmy, které pracují především v homeofficovém režimu, přišla softwarová společnost Onesoft Connect s nabídkou aplikace, která umožňuje týmovou spolupráci na dálku. Zdarma je možné stáhnout si aplikaci digitální kanceláře, ve které šéf firmy může z domova rozdělovat a kontrolovat úkoly a řídit každodenní operativu. Aplikace nabízí například bezpečný chat zaměstnanců uvnitř společnosti, předpřipravené šablony různých administrativních evidencí a další funkce jako jsou úkoly, poznámky, žádanky nebo firemní nástěnku.

Bezplatné konzultace a návody na to, jak co nejlépe zařídit svým zaměstnancům homeoffice a absolvovat s nimi úkoly či porady online, nabízí také společnost K-Net

On-line se dnes přesouvá nejen komunikace, ale i řada dalších firemních procesů. Mezi ně patří i schvalování faktur, které může firmám ulehčit nástroj zvaný Invoice Flow od společnosti Grit. "Tradiční způsob schvalování faktur, kdy asistenti nebo účetní běhají s fakturami za schvalovatelem, teď prakticky není možný. Proto jsme zdarma nabídli nástroj, který tento proces převádí do digitálního prostředí," vysvětluje Kateřina Líbalová, produktová manažerka systému Invoice Flow, který je možné bezplatně aktivovat na tři měsíce na stránce schvalujzdomu.cz.

Nástroje pro on-line byznys

Zadarmo jsou i některé nástroje umožňující podnikatelům, kteří museli zavřít své kamenné prodejny, proniknout do on-line světa. Příkladem je platforma Nakoupeno.online, za kterou stojí společnost Adastra. Díky ní si může každý prodejce vytvořit za pár minut jednoduchý e-shop, přes který může nabízet své zboží a služby. Projekt cílí především na malé a střední podniky od restaurací a cukráren přes prodejny oblečení až po hračkářství či sportovní potřeby.

"V systému vyplníte svou nabídku a další informace, jako je adresa, otevírací doba a tak dále. Zákazníci v okolí vás snadno dohledají, nakoupí a vyberou si volný časový slot pro vyzvednutí a zaplacení na pobočce. Vám tak stačí jen zboží připravit a bezkontaktně předat," přibližuje Stanislav Dvořák, autor nápadu a výkonný ředitel společnosti Adastra.one, která je součástí skupiny Adastra. A dodává, že do budoucna počítá i s integrací platební brány, aby zákazníci mohli platit on-line.

Dostat rychle nabídku služeb "offline podnikatelů" na internet pomáhá také portál StáleŽijeme.cz. Vytvořila jej reklamní a marketingová agentura Dorland s cílem pomoci především řemeslníkům a živnostníkům. Ti se na něj mohou zdarma zaregistrovat a bez jakékoliv provize pro provozovatele portálu na něm nabízet své služby. Zákazníci zde mohou podle kategorií a regionů najít prodejce zboží nebo třeba instalatéra či opraváře aut. Jako katalog firem, které mají v nouzovém stavu omezený provoz, slouží i web Rozjeď trh. Ten vytvořili programátoři ze společnosti iQuest a stejně jako portál Stále žijeme umožňují zájemcům z řad firem registraci zdarma.

Rozjet podnikání na internetu chce firmám v krizi pomoci i jihlavská společnost ThePay. Ta po dobu trvání stavu nouze poskytne nováčkům ve světě on-line byznysu svou platební bránu zdarma. Vytvořila pro ně speciální tarif Pro Bono, v rámci kterého nemusí firmy ochromené pandemií dočasně platit žádné poplatky.

Bezplatná je pro podnikatele také platforma Zachraň svou firmu, kde si zákazníci mohou předplatit jejich služby na dobu, kdy budou jejich provozovny opět otevřené. Majitelé posiloven, kadeřnictví nebo třeba kin se mohou zdarma zaregistrovat prostřednictvím on-line formuláře. Zákazníci si následně mohou koupit vouchery, které u nich uplatní, až znovu otevřou. Projekt, který má za cíl udržet nad vodou živnostníky a malé firmy, spustila Česká spořitelna, společnost Microsoft, start-up Tatum a digitální agentura WDF.

Na podobném principu funguje i projekt Zachraň (si) podnik, se kterým přišly společnosti Mall.cz, O2 a Makro. I ten umožňuje zákazníkům nakupovat poukazy na služby, které budou moci využít až po otevření kamenných provozoven. "V průběhu pokračujících restrikcí bohužel hrozí, že zaniknou některé z oblíbených lokálních podniků, kam jsou místní léta zvyklí chodit. Zakoupení poukazu pro pozdější využití je to nejmenší, co může člověk pro svého oblíbeného holiče, baristu, hostinského či třeba turistického průvodce udělat, aby tyto těžké chvíle přečkal," říká generální ředitel Mall Group Oldřich Bajer a dodává, že prodávat vouchery přes Mall.cz mohou podnikatelé zcela bez poplatků.

Inzerce

Pomoc drobným podnikatelům nabízí i společnost Seznam. V rámci projektu Nenecháme vás v tom poskytuje firmám a živnostníkům v krizi reklamní prostor na svých webech zdarma nebo s velkou slevou. Na pomoc vyčlenila 100 milionů korun. Je určená těm, jejichž podnikání zasáhla pandemie nejvíce. Cílí tedy hlavně na cestovní a realitní kanceláře, restaurace, provozovatele ubytování či malovýrobu. Nabídka platí do vyčerpání rozpočtu.

Oživit byznys prostřednictvím reklamy pomáhá firmám i společnost Facebook. Vytvořila grantový program pro malé firmy, v rámci kterého nabízí příspěvky v hotovosti a kredity na reklamu v celkové výši 100 milionů amerických dolarů. Grant bude moci získat až 30 tisíc malých firem z více než 30 zemí světa, kde Facebook působí. Ucházet se o něj mohou podnikatelé, kteří mají přes 50 zaměstnanců, podnikají více než rok a jejich podnikání zasáhla pandemie koronaviru. Zda ho budou moci získat i čeští podnikatelé, zatím není jisté. Už nyní se ale zájemci mohou zaregistrovat prostřednictvím formuláře a firma je následně může ohledně grantového programu kontaktovat.

Ochranné pomůcky - výroba i poptávka

Na digitálním tržišti CoVpoint zase mohou firmy poptávat různé zdroje od zdravotních a ochranných potřeb přes dopravu a logistiku až po konkrétní výrobky. Na webu vyplní formulář, kde zaškrtnou, zda jsou za pomoc připraveni poskytnout finanční náhradu nebo zda hledají pouze pomoc zdarma. Za projektem stojí specializovaný tým složený ze zástupců agentury CzechInvest, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva zdravotnictví za podpory Svazu průmyslu a dopravy.

Strojírenský gigant ABB přichází zase s nabídkou bezplatného zapůjčení a naprogramování robota, který poslouží k výrobě ochranných pomůcek jako jsou štíty, filtry a další. Firmy tak robota nemusí kupovat a nemusí se bát o návratnost investice. V případě zájmu mohou podniky kontaktovat Vítězslava Lukáše z ABB na telefonu 731 552 208.