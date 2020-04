Stačí třeba slupky od banánů, shnilé jablko nebo cokoliv, co se dá najít v koši běžné domácnosti. Pak se odpad vezme, vloží se do zařízení, zmáčkne se tlačítko, přístroj zpraží materiál ve zlomku deseti milisekund teplotou více než 2700 stupňů Celsia a je hotovo. Z odpadků se stal grafen - jeden z nejlepších materiálů, jaký si lidstvo dokáže představit. Popsaná metoda výroby takzvaného bleskového grafenu je novinkou týmu chemiků z Rice University v Houstonu, která může zažehnout přechod z doby plastové do doby grafenové, neboť slibuje snížit náklady na přípravu této formy uhlíku tisíckrát. Zároveň se letos podařilo najít způsob, jak lze grafen využít k ovládnutí posledního typu lidem unikajícího záření, s nímž operuje například i lidský mozek.

Grafen je tenounká vrstvička atomů uhlíku, která je tak pevná, že jedna jediná o šířce atomu dokáže udržet fotbalový míč. Proto je grafen materiál, jenž umožňuje zhmotnit i ty největší sny. Díky němu by bylo možné postavit výtah ze Země na oběžnou dráhu a zbavit lidstva závislosti na drahých raketách, minimálně právě pro vynášení nákladu ze Země. Stačí přidat deset kilogramů grafenu do tuny betonu a odolnost betonu vzroste o víc jak třetinu. Podivné chování jeho elektronů vymykající se čemukoliv známému slibuje revoluci ve výpočetní technice a elektronice všeho druhu.