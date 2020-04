Brněnská barová scéna je dnes pojem, a to nejen v Česku. Velkou zásluhu na tom má Jan Vlachynský se svým byznysovým partnerem Andrejem Vališem. Patří jim dnes už legendární podniky Bar, který neexistuje, Super Panda Circus, Whiskey Bar, který neexistuje, Slast a 4pokoje, o jejichž kvalitě se psalo i v New York Times.

Kromě toho stojí za originálním hotelem Anybody, který je inspirovaný slavnými filmy a spojuje v sobě netradiční ubytování s hrou pro páry. Zároveň vyrábějí luxusní limonády a rozváží je do restaurací v celé zemi.

Pro letošní rok měla skupina firem pod značkou Lidi z Baru v plánu tržby vysoko nad 100 miliony. Do 12. března se vše vyvíjelo, jak mělo, ale pak přišla karanténa a během pár dní bylo všechno vzhůru nohama.

Jan Vlachynský o tom, co se dělo pak, napsal velmi osobní záznam na svůj profil na síti LinkedIn. Svěřil se tam, jak se propadl do depresí, jak několik dní pil a nevěřil, že se z toho dostanou. A napsal i o tom, že pak ho kolegové nakopnuli, že mu dodali energii svým nadšením, takže dnes je opět takový, jak ho znají nejen v Brně: euforický, rychle mluvící, sršící nápady a dobrou náladou. Při našem rozhovoru o tom, co Lidi z Baru dělají a budou dělat, byl možná ještě o něco rozjetější než obvykle - vzal si na posilněnou nový energetický nápoj, který se svým týmem vyvíjí. O tom ale až později...

Teď jste plný elánu, ale ještě před měsícem to tak asi nebylo, že?

Musím začít ještě dřív. Do letošního roku jsme vstoupili s tím, že to bude opravdu dobrý rok, protože jsme do našich firem hodně investovali a dokonce jsme si říkali, že bychom si po letech mohli třeba vyplatit i něco ze zisku. Loni zhruba touto dobou jsme se vlastní vinou dostali také do určité krize, měli jsme velké náklady a všechno jsme si to způsobili sami. Firmu jsme přenastavili a opravdu nám to začalo šlapat. Byli jsme nadšení, jenže pak přišel koronavirus. První dny, kdy jsme mohli mít přes den otevřeno, jsem si ještě říkal, že to je příležitost, že toho musíme využít. Pak ovšem přišel úplný zákaz a my zůstali zavření, ani okénko jsme nenechali otevřené. A v tom na mě padla deprese.