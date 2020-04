O pandemii koronaviru jsem tu před nějakou dobou psal jako o černé labuti. Nepředvídatelné události, která zastihne celý svět nepřipravený a má zcela zásadní dopady na společnost. No to jsem si tedy naběhl. Sám autor slavné teorie o černých labutích, libanonsko-americký filozof, spisovatel a finanční matematik Nassim Nicholas Taleb říká, že nejde o žádnou černou, ale obyčejnou bílou labuť, předvídatelnou událost, které se svět mohl vyhnout.

Když už jsme u těch zvířecích přirovnání, podle některých odborníků prý koronavirus mnohem spíše připomíná "šedého nosorožce". Tedy obrovské nebezpečí viditelné z velké dálky, jehož ignorování nás může stát i život. Mimochodem, s teorií o šedých nosorožcích přišla před pár lety americká finanční novinářka Michele Wuckerová a napsala o nich i docela dobrou knížku.

Ať už je ten smrtící vir labutí černou nebo bílou či snad nosorožcem, každopádně nás tohle zvíře pořádně překvapilo. A to platí i o bystrých mozcích na finančních trzích. Když se před pouhými pěti týdny konala v Berlíně největší světová konference firem v private equity, hlasovali tam představitelé fondů spravujících miliardy dolarů o tom, co je největším letošním rizikem pro celý svět. Víte, jak dopadl koronavirus? Skončil předposlední. Za největší hrozbu pro svět financí jej považovalo jen něco kolem pěti procent účastníků.

Nechcete, aby vám uteklo to nejdůležitější z byznysu? Odebírejte náš newsletter.

Není divu, že když pandemie udeřila plnou silou, spustilo to na burzách panické výprodeje. Jistě, na akciové trhy teď asi přijde hubenější období, už třeba kvůli tomu, že řada korporací zastaví vyplácení dividend.



Jenže jak říká staré burzovní pravidlo, nakupovat se nemá, když jdou trhy nahoru, ale když klopýtají z kopce dolů. A když už není odvaha nebo dostatek peněz na investice, rozhodně by se nyní neměli lidé akcií zbavovat. Až se totiž akciové trhy rozjedou nahoru (a ony se stoprocentně rozjedou), každý promeškaný den téhle jízdy bude investory hodně mrzet. Krásně to ukazuje tenhle graf ze studie Schwab Centre for Financial Research, která analyzovala pět období v letech 1970 až 2017, v nichž index S&P 500 klesl o 20 procent či více. Jak se ukázalo, když váháte a do akcií investujete byť jeden jediný měsíc od momentu, kdy se odrazí od dna, připravíte se o podstatnou část potenciálního výnosu. Je dobře známo, že načasovat investici tak, abyste trefili moment, kdy trh začne růst, je v podstatě nemožné. Investoři by se tedy měli řídit větou z českého filmu Pelíšky: Vyděržaj, pioněr!

Výběr týdne

Dluhy šéfky ČTÚ

Ani uprostřed pandemie nesmíme zapomínat na ostatní zprávy. Třeba na pikantní příběh, kterak firma Syner Morava shání pohledávky za současnou šéfkou Českého telekomunikačního úřadu Hanou Továrkovou. Jak naprosto správně upozornila Transparency International, přes tyto dluhy by mohla Syner Morava získat na šéfku mocného ČTÚ velmi solidní páku. Určitě je naprostá náhoda, že Syner Morava spadá pod stavební kolos Syner Group, který spoluvlastní liberecký byznysmen Petr Syrovátko. Ten má úzké obchodní i přátelské vazby na miliardáře Petra Kellnera, jehož investiční skupina PPF majoritně vlastní největšího operátora v zemi – O2. A tohoto operátora samozřejmě eminentně zajímá prodej 5G sítí, což je aktuálně klíčová strategická zakázka ČTÚ.

Lednový vyhazov Jaromíra Nováka z čela ČTÚ a jeho nahrazení paní Továrkovou se jeví v tomto světle jako skutečně inteligentní volba. A vlastně nejen v tomto světle.



Suchá, nikoli zelená planeta.

Ačkoliv naši mysl teď plně zaměstnává starost, jak se vypořádáme s nebezpečným virem, neznamená to, že ostatní problémy lidstva zmizely. Kdepak, pořád tu s námi jsou a některé z nich jsou pro naši budoucnost velmi pravděpodobně daleko větším nebezpečím než koronavirus. Třeba takové sucho. K tomuto tématu stojí za přečtení rozhovor s odborníkem z nejpovolanějších - s objevitelem pramenů Amazonky, geografem a hydrologem Bohumírem Janským. Třeba o tom, že ať chceme nebo ne, budeme muset stavět další přehrady.

Zavirovaný fotbal

Kopaná spočívá v tom, že kouli o obvodu 70 cm položíme na jinou kouli, která má obvod 40000 kilometrů. Přitom jde o to, abychom tu menší kouli správně trefili," tenhle citát je prý z přednášky jakéhosi švédského trenéra o technice hry. Alespoň tak ve své knize Cena vítězství uvádí Ota Pavel. Ti, kteří do té menší koule umí výjimečně skvěle kopat, měli na světovém fotbalovém trhu v posledních letech až nehorázně vysokou cenu pohybující se klidně ve stovkách milionů eur. Ta doba je ale zřejmě pryč. Vinu (nebo zásluhu?) na tom má potvora o průměru asi 120 nanometrů. Koronavirus paralyzoval celý, i ten fotbalový svět a dá se čekat, že příjmy fotbalových klubů se v blízké budoucnosti o dost ztenčí. Bohatýři fotbalových trávníků se budou muset smířit s tím, že si vydělají o nějaký ten milion méně. A ti méně šťastní se místo na trávě dost možná ocitnou na dlažbě.

Čínská inženýrská cizinecká legie

Čína v poslední době ve velkém spěchu verbuje inženýry z Tchaj-wanu. Tahle nově budovaná vědecká armáda má za úkol spustit v zemi co nejrychleji výrobu čipů. Důvod je prostý. Dodávky těchto součástek do Číny chce zmrazit americký prezident Donald Trump. Pro mnohé čínské společnosti, například i známý Huawei, by to znamenalo naprostou katastrofu. Reportáž přímo z Číny o téhle nové frontě americko-čínské studené války si můžete přečíst v týdeníku Ekonom.