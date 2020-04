Kofola mluví několik let o tom, že přestaví jednu z budov bývalého ostravského dolu Hlubina a přesune tam své sídlo. Kvůli epidemii koronaviru však nabírají plány nápojářské společnosti zpoždění. Koncem března zrušila veřejnou zakázku za 179 milionů korun, ve které vybírala firmu na provedení stavebních prací.

"V průběhu zadávacího řízení vznikly objektivně ekonomické důvody, pro které nelze po zadavateli spravedlivě požadovat, aby v tomto zadávacím řízení pokračoval," zdůvodnil krok Kofoly její místopředseda představenstva René Musila v dokumentu oznamujícím zrušení zakázky. "Zadavatel tyto důvody nezpůsobil a před zahájením zadávacího řízení je nemohl předvídat," dodal.

Příkazy vlády vedoucí mimo jiné k zavření restaurací, které mají zamezit šíření nákazy, podle Musily prudce snížily poptávku po nealkoholických nápojích. Kofola, pod kterou patří kromě stejnojmenné značky dále nápoje Rajec, Vinea, Jupík nebo Semtex, proto přerušila výrobu nápojů ve skleněných lahvích nebo sudech směřujících především do gastronomických zařízení. Jakou část portfolia tvoří produkty v těchto obalech, výrobce neuvedl. Výrobu do sudů utlumily například i české pivovary, kterým podle Českého svazu pivovarů a sladoven klesly v tuzemsku prodeje zhruba o čtyřicet procent.

Kdy se Kofola vrátí k projektu v Dolní oblasti Vítkovice, který měl začít už v prvním pololetí letošního roku, není jasné. "Rozhodli jsme se změnit naše plány v oblasti výstavby nového sídla a odložit termín realizace," sdělila pouze manažerka komunikace firmy Jana Ptačinská Jirátová.

Není to poprvé, kdy společnost stavbu posunula kvůli penězům. Ptačinská Jirátová to před rokem vysvětlovala neúspěchem při žádání o dotaci z evropských fondů. Projekt měl být hotový už v roce 2020. Nakonec se Kofole loni podařilo získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, který spravuje ministerstvo pro místní rozvoj, ve výši téměř 71 milionů korun. Kofola měla doplatit zbytek částky, to znamená více než sto milionů korun. Jako příjemce dotace musela firma zadat na projekt veřejnou zakázku, což udělala koncem letošního ledna.

Za tyto peníze mělo dojít k rekonstrukci budovy s názvem Nové koupelny, kterou již Kofola vlastní. Stavba pochází z přelomu padesátých a šedesátých let minulého století a horníkům tehdy sloužila jako koupelna a současně převlékárna. Je podle Národního památkového ústavu památkově chráněná stejně jako důl Hlubina, ve kterém se těžilo černé uhlí až do devadesátých let. Nově má budova dostat prosklenou nástavbu podle návrhu architekta Josefa Pleskota a součástí má být naučná návštěvnická stezka.

Ministerstvo pro místní rozvoj ujistilo, že je dotace stále aktuální, když Kofola stihne projekt uskutečnit do konce září příštího roku. "Pokud by měl příjemce závažné důvody k prodloužení projektu a tyto důvody byly v souladu s pravidly podpory, bylo by možné projekt prodloužit," doplnila mluvčí ministerstva Veronika Vároši.

Obnovou prochází celý areál Dolní oblasti Vítkovice, který si oblíbili turisté. Loni ho navštívilo rekordních 1,7 milionu lidí. Kvůli epidemii koronaviru je ale nyní jeho provoz omezený.

Zdroj: Kofola ČeskoSlovensko