Vládní nařízení, která mají zpomalit šíření koronaviru, nutí provozovatele restaurací, obchodů nebo kadeřnictví k volbě. Buď své podniky zavřou úplně a přijdou o všechny své příjmy, nebo začnou zboží a služby nabízet lidem přes internet. To potvrzují i IT firmy, které evidují zvýšenou poptávku po svých službách. Zřídit nový e-shop však může trvat týdny až měsíce. Společnost Adastra se proto rozhodla vytvořit službu nakoupeno.online, která má tvorbu internetového obchodu zrychlit na minuty.

"V první fázi chceme obchodníkům pomoci zvládnout situaci během krizového období a těsně po něm podporou vedoucí k vyšší poptávce po jejich produktech a službách. Podnikatelé tak mohou v praxi prodávat bezpečněji, efektivněji plánovat svoje zdroje, budovat loajalitu u stávajících zákazníků a získávat nové klienty," říká výkonný ředitel společnosti Standa Dvořák.

Služba nabízí jednotné rozhraní pro všechny obchody. Funguje podobně jako projekty nabízející různé přednastavené blogovací systémy, kde uživatel nemusí nic programovat, ale může rovnou začít psát. V tomto případě mohou firmy po registraci začít přidávat zboží, které prodávají, nastavovat jeho cenu a způsob dodání. Odpadne jim tak nutnost vytvářet e-shop a jeho funkce od základů, což často zabere několik týdnů.

Adastra hodlá službu nabídnout hlavně malým a středním podnikatelům. Zaměřit se chce třeba na restaurace, pizzerie nebo kadeřnictví. Ty nyní musí mít zavřeno úplně, případně své služby nabízet v omezeném formátu. Firma tak věří, že právě tito živnostníci nyní pomoc ocení.

Službu ale budou moci využít například i provozovatelé večerek, kteří nyní mohou mít za určitých podmínek otevřeno. Platforma tím chce zabránit přílišné koncentraci lidí na jednom místě. Zákazníci si přes internet vyberou přesný termín vyzvednutí zboží. To má zajistit, že nebudou muset někde čekat ve frontách nebo se tísnit u regálů s dalšími lidmi, kde by se mohli snáze nakazit. To může zlepšit i situaci restaurací, které budou moci lépe plánovat třeba výdej jídel u okének.

"Zákazník bude moci od prodejce nakoupit, vybrat si termín výdeje zboží a zaplatí obchodníkovi přímo při vyzvednutí. Počítáme také s brzkou integrací platební brány, aby zákazníci mohli platit online," dodává ředitel marketingu Adastry Ivo Mareček.

Firma, která se zaměřuje na zpracování a analýzu dat, oblast internetu věcí nebo umělé inteligence, platformu spustila ve středu. Zatím funguje jen na webu. V příštích dnech ale chce dokončit i aplikaci pro iOS a Android.