Agentura Fitch Ratings zhoršila výhled ratingu České spořitelny a Komerční banky na negativní z dosavadního stabilního. To znamená, že rating by se mohl v budoucnosti snížit. Důvodem je narušení ekonomické aktivity způsobené šířením onemocnění způsobené koronavirem v Evropě. Agentura Fitch to uvedla ve zprávě, kterou v úterý poskytla ČTK.

Obě banky mají nyní u Fitch rating na stupni A. To znamená střední vyšší kvalitu. Stejné hodnocení úvěrové spolehlivosti mají u Fitch i vlastníci obou bank, tedy v případě České spořitelny je to rakouská Erste Group Bank a v případě Komerční banky francouzská Société Générale.

Fitch podle prohlášení očekává letos výrazné zpomalení ekonomiky v České republice i u jejích hlavních obchodních partnerů. Hrubý reálný produkt tak letos klesne, v příštím roce by však měl oživit. Letošní pokles ale bude mít negativní dopad i na provozní prostředí bank, kvalitu majetku a ziskovost. Na druhé straně mají tyto banky značné kapitálové rezervy, dobrou kvalitu aktiv a silný profil financování a likvidity.

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, neboť jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.