Úřady práce musely zatím stornovat zhruba 70 procent žádostí o kurzarbeit, které za první dva dny od spuštění programu Antivirus dostaly. Údaje, které firmy pro získání příspěvku na mzdy od státu vyplňují, byly ve formulářích neúplné či nesprávné. ČTK to v úterý řekla mluvčí ministerstva práce Kristýna Křupková. Podle ní úřady dosud obdržely 9107 žádostí.

"Za dnešek to bylo 5107 žádostí a v pondělí 4000. Chybovost zůstává. Kompletních žádostí je zhruba 30 procent," uvedla mluvčí. Podle ní úředníci hned zaměstnavatelům volají kvůli doplnění.

Žádosti o příspěvky je možné podávat jen elektronicky od pondělních 12:00. Odkaz na formulář je na webu ministerstva práce. Nutné je vypsat název a adresu firmy, IČO, ID datové schránky, kontakt na zástupce podniku, číslo bankovního účtu a odhadovanou požadovanou částku na mzdy. Nakonec se potvrdí čestné prohlášení. Podle mluvčí často chybí třeba elektronický podpis a číslo konta. V návodu k programu Antivirus ministerstvo upozorňovalo na to, že chybně vyplněné žádosti budou úřady stornovat a vracet k doplnění či opravě. Z žádosti se totiž generuje dohoda s úřadem o poskytování podpory.

Příspěvky na mzdy z programu Antivirus mají snížit výdaje zaměstnavatelů a bránit propouštění. Za prvních pět hodin od spuštění systému nejvíc žádostí poslaly firmy v hlavním městě, a to 1192. Následoval Moravskoslezský kraj s 491 žádostmi a Středočeský kraj s 318. Nejméně dorazilo v Karlovarském kraji, a to 116. Podle mluvčí se počet žádostí po zahájení provozu postupně zvyšoval, servery ale nezahltil. Jejich vytíženost byla pod deseti procenty kapacity, dodala mluvčí.

Někteří experti aplikaci pro podávání žádostí chválí, podle nich je přehledná a jednoduchá. Vytvořila ji společnost OKsystem, která od 90. let provozuje resortní systémy pro vyplácení dávek a agendu zaměstnanosti. "Na vytvoření aplikace jsme měli jen pár dnů. Formulář ještě dozná řady vylepšení. Důležité bylo stihnout termín spuštění v pondělí 12:00, aby mohli zaměstnavatelé podat žádosti," uvedla dnes firma na twitteru. Na svém webu už dřív napsala, že úpravy systémů po nynější změně zákonů kvůli dopadům koronaviru či po přijetí programů provede "bez nároku na odměnu".

V minulém volebním období společnost OKsystem vyhrála tendr na nový systém dávek, tehdejší vedení resortu od smlouvy ale odstoupilo. Případ skončil u soudu. Druhý tendr, v němž firma nejdřív neuspěla, posuzoval několikrát antimonopolní úřad. Kvůli této druhé zakázce policie nedávno obvinila dva vysoké úředníky ministerstva. Podle plánů má nový systém být v provozu od příštího roku. Původně měl fungovat od roku 2017. Dosavadní smlouva s OKsystemem se kvůli zpožďování a průtahům dvakrát o dva roky prodlužovala.

Příspěvky na mzdy bude stát vyplácet zatím za období od 12. března od vyhlášení nouzového stavu do konce dubna. Uhradí 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě či mzdy pracovníků uzavřených provozů do částky 39.000 korun. Proplatí 60 procent výplaty ve firmách, které omezily výrobu či služby kvůli výpadku pracovníků, surovin a dalších vstupů či kvůli poklesu poptávky, a to do 29 tisíc korun. Oba příspěvky se stanoví ze superhrubé mzdy.