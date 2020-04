Dvě továrny na droždí společnosti Lesaffre v polském Wolczyně a maďarské Budapešti vyrábí dvacet čtyři hodin denně sedm dní v týdnu. Jsou to hlavní zdroje pekařského droždí pro Česko. V tuzemsku jej nikdo průmyslově nevyrábí. Dvaačtyřicetigramové balíčky prochází po balicích pásech Lesaffre tak rychle, že ani nejsou vidět. Linky běží na maximum, chrlí statisíce kostiček denně, přesto to nestačí. Poptávka po droždí je enormní a v regálech obchodů často chybí.

V době epidemie koronaviru a celostátní karantény tráví lidé více času doma a o to více pečou. Navíc se ostýchají kupovat si nebalené pečivo v obchodech a připravují se na Velikonoce, které jsou spolu s Vánoci jedním ze dvou pekařských vrcholů v roce. To všechno vede ke zvýšené poptávce po těchto pekařských kvasinkách. Úzkým hrdlem výroby Lesaffre jsou balicí linky. V případě dodávek pro Česko se teď snaží zprovoznit jednu z těch starších, podle Tomáše Podivinského, generálního ředitele Lesaffre pro Česko a Slovensko, by to mohlo na trh vrhnout o několik set tisíc balíčků víc.

Už téměř měsíc je obtížné v obchodech sehnat čerstvé droždí. Bývá často vyprodané. Jak jste na to jako jeho největší výrobce pro český trh reagovali?