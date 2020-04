Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) v prvním kole programu COVID II přijala od podnikatelů postižených v souvislosti s koronavirem 5900 žádostí na bezúročné úvěry v objemu 19 miliard korun. ČTK to neděli sdělila mluvčí banky Marie Lafantová. Na celé pokračování programu COVID mělo být původně, stejně jako na první vlnu, vyčleněno pět miliard korun, které by živnostníkům a firmám poskytly půjčky v objemu 20 miliard korun. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu připravuje COVID III, kde bude pro živnostníky a firmy k dispozici dalších 40 miliard korun.

Stát by mohl vstoupit do klíčových podniků, pokud by se kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru dostaly do problémů. Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) to připustili v České televizi (ČT). Babiš v té souvislosti zmínil leteckou společnost Smartwings.

"Teď to není na stole, ale vyloučit se to nedá a myslím si, že pokud by to bylo na stole, tak bychom se měli o to zajímat," uvedl Babiš. V rozhovoru pro ČT zmínil, že letecká skupina Smartwings, pod kterou spadají také ČSA, požádala o půjčku.

Podle Havlíčka se v Česku k pomoci strategickým firmám připravují předběžné scénáře, uvedla ČT. "Jakkoliv to dnes není věc, kterou bychom řešili od rána do večera, uvědomujeme si, že v určitém čase skutečně k tomu může v rámci jednotek takových společností dojít," řekl. Zástupci pravicové opozice takové úvahy kritizují.

Pro získání jednorázového příspěvku 25 tisíc korun nebudou muset živnostníci dokládat pokles příjmů. Na podporu budou mít nárok všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zasažené v souvislosti s koronavirem, které podnikaly před 12. březnem, tedy před vyhlášením nouzového stavu. Nárok na příspěvek budou mít i podnikající studenti. V pátek to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Na podporu ale nedosáhnou lidé, kteří si podnikáním pouze přivydělávají při zaměstnání, registrovali se na úřadu práce nebo čerpají dávky v hmotné nouzi.

Už ve středu vláda schválila dobrovolný odklad splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem až na půl roku. Lidé a firmy budou moci přerušit splácení na tři nebo šest měsíců. Výběr délky bude na klientech. Dlužníci musí o odklad splátek požádat a prohlásit, že to je kvůli pandemii. Banky to zkoumat nebudou. Přerušeno bude splácení úroků i jistiny. Za přerušení si banky nebudou účtovat poplatky.

Vláda také schválila pravidla kurzarbeitu. Stát bude vyplácet dva druhy příspěvků na mzdy za období od 12. března do konce dubna. Stát poskytne 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě a pracovníků uzavřených provozů, a to do 39 tisíc korun. U omezení výroby kvůli výpadku pracovníků, surovin či poklesu poptávky to bude 60 procent, a to do 29 tisíc korun. Podpora se stanoví ze superhrubé mzdy.

Vláda ve středu schválila rovněž novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která by měla pomoci podnikatelům například s odložením splátek. Rozšiřuje okruh úvěrů s maximální sankcí za opožděné splátky. Nově to bude i pro úvěry OSVČ.

Sněmovna by tyto i další předlohy měla projednat ve stavu legislativní nouze.

Česká národní banka ve středu také kvůli pandemii koronaviru uvolnila limity tří úvěrových ukazatelů pro posuzování žádostí o nové hypotéky. Limit výše hypotéky v poměru k hodnotě zastavované nemovitosti (LTV) zvýšila na 90 procent z 80 procent. Poměr mezi měsíční splátkou veškerých úvěrů proti celkovému čistému měsíčnímu příjmu (DSTI) zvýšila ze 45 na 50 procent. Poměr výše dluhu a čistého příjmu žadatele o úvěr (ukazatel DTI) zrušila.

Koronavirus má na ekonomiku mnohem horší dopad, než měla globální finanční krize z let 2008 a 2009, uvedla v pátek šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová.

Podnikatelská aktivita v eurozóně v březnu oslabila více, než se předpokládalo. Její souhrnný index v konečném zúčtování klesl na 29,7 bodu z únorové hodnoty 51,6 bodu, oznámila v pátek organizace IHS Markit, která aktivitu sleduje.

Jen v Česku přerušilo v březnu podnikání kvůli koronaviru 10 033 živnostníků, meziročně o 47 procent více. Propadl se také prodej nových osobních aut v Česku. V březnu kvůli opatřením proti koronaviru klesl o 36,3 procenta na 13 685 vozů. Za čtvrtletí trh klesl o 15,8 procenta na 50 194 prodaných aut. Prodeje se přesunuly na internet, kde se ale prodávají jen desítky aut denně.

Kvůli současným opatřením proti šíření koronaviru má finanční ztráty 72 procent developerů. Ti, kteří již ztráty zaznamenali, očekávají letos zhoršení hospodářského výsledku o 15 procent. Vzniklé finanční ztráty plánují z velké části vykrýt z vlastních rezerv. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti CEEC Research mezi 45 developerskými firmami v Česku.

"Pokles poptávky po rezidenčních nemovitostech můžeme přisoudit faktu, že mnoho lidí si teď není jisto svojí budoucí ekonomickou situací, což se samozřejmě promítne i do plánovaných investic do vlastního bydlení," uvedl ředitel CEEC Research Michal Vacek.

Evropská komise (EK) v souvislosti s šířením koronaviru ve čtvrtek zveřejnila další balíček podpůrných opatření, která mají pomoci ekonomikám vzpamatovat se z nejtěžších dopadů koronavirové krize. Brusel v rámci nového sytému podpory krátkodobého zaměstnávání nabízí členským zemím až 100 miliard eur (zhruba 2,7 bilionu korun), které si chce komise vypůjčit s použitím vládních záruk. EK chce také rozšířit už vytvořený krizový investiční fond o další peníze určené na kohezní politiku. Hodlá také nabídnout zemědělcům pružnější čerpání peněz z fondů společné zemědělské politiky.

Podle americké banky Morgan Stanley by ekonomika Spojených států v letošním roce mohla klesnout o 5,5 procenta, což by byl nejhlubší propad od roku 1946. Míra nezaměstnanosti pak ve druhém čtvrtletí může vystoupit až na rekordních 15,7 procenta. Zaniknout by mohlo až 21 milionů pracovních míst. V únoru přitom míra nezaměstnanosti činila 3,5 procenta a byla nejníže za 50 let.