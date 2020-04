Mimořádná opatření vlády kvůli zabránění šíření nového typu koronaviru způsobila problémy dopravcům provozujícím osobní dopravu na silnici i železnici. Počet cestujících u Arrivy, jednoho z největších dopravců v zemi, klesl proti běžnému provozu zhruba na desetinu.

"V nejhorším případě, tedy bez kompenzací, očekáváme propad ve výnosech 150 milionů měsíčně," uvedl pro HN šéf Arrivy Daniel Adamka.

Optimističtější scénáře podle něj počítají s propadem výnosů v řádech desítek milionů korun.

Největší problém teď mají dopravci, kteří provozují většinu svých spojů bez dotací státu, tedy třeba na trati z Prahy do Ostravy či Brna, kde kromě státních Českých drah jezdí i Regiojet či Leo Express. Poslednímu jmenovanému dopravci zůstal na trati mezi Prahou a Ostravou jediný spoj.

"Nyní jezdíme obratovým spojem ráno z Ostravska do Prahy a odpoledne zpět na Ostravsko," přibližuje aktuální provoz mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.

Prudký pokles poptávky potvrzuje i Regiojet. "Zájem o cestování je na minimu a tomu odpovídá rozsah spojení. Jezdí skutečně jenom ti cestující, kteří z nějakého nevyhnutelného důvodu musí," uvedl mluvčí Regiojetu Aleš Ondrůj. Firma své vlaky a autobusy jezdící dříve v pravidelných intervalech seškrtala jen na ranní a odpolední spoje.

Leo Express čelí krizi, chce rozvážet i zásilky

Nejmenší dopravce na trati z Prahy do Ostravy připouští, že by se kvůli omezením mohl dostat do problémů. Podle rozhovoru s členem představenstva Leo Expressu Petrem Köhlerem pro odborný web International Railway Journal může aktuální stav firma vydržet maximálně dva měsíce. Na text v Česku upozornil server Zdopravy.cz.

"I po zavedení úsporných opatření se budou ztráty Leo Expressu pohybovat v řádech desítek milionů korun. Jen ztráty v období Velikonoc, které bývají ekonomicky velmi silným obdobím, budou v řádech dalších milionů korun," doplnil na dotaz HN Sedlařík.

Firma zároveň hledá nové cesty, jak alespoň částečně využít své prázdné vlaky. "Nabídli jsme kapacity našich vlaků k přepravě zásilek mezi jednotlivými městy na trase přepravním společnostem i dalším firmám. Už se nám ozvalo několik zájemců," dodal Sedlařík.

Leo Express už podle mluvčího jednal s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem. Konkrétní podoba opatření pro dopravce ale v tuto chvíli zatím není známá.

Částečnou výhodu teď mají společnosti provozující zejména ty spoje, na které jim přispívá stát. Dotovaná doprava tvoří většinu byznysu Českých drah či Arrivy, kde dosahuje zhruba devadesáti procent výkonů. U dotovaných spojů závisí příjmy dopravce na konkrétních smlouvách. V některých krajích dostávají firmy peníze bez ohledu na počet cestujících, jinde jsou částečně závislí na tržbách z jízdného.

Arrivě se od zavedení opatření hlásí více řidičů

Pandemie koronaviru naopak dopravcům alespoň dočasně vyřešila problém nedostatku řidičů. Například Arriva, která bude od června nově provozovat autobusy v Plzeňském kraji, hlásí podle Adamky od vyhlášení nouzového stavu více zájemců o práci.

Vrásky na čele naopak Arrivě může přidělat dočasné pozastavení produkce autobusů od některých výrobců. "Výroba společnosti IVECO teď na dobu 14 dní stojí, výrobci nás ale ujišťují, že termín jsou schopni dodržet," uvedl pro HN Adamka. Firma má teď zhruba polovinu z 315 nových autobusů pro Plzeňský kraj.