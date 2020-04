Evropská komise ve čtvrtek zveřejnila další balíček podpůrných opatření, která mají pomoci ekonomikám vzpamatovat se z nejtěžších dopadů koronavirové krize. Brusel v rámci nového sytému podpory krátkodobého zaměstnávání nabízí členským zemím až 100 miliard eur (zhruba 2,7 bilionu Kč), které si chce komise vypůjčit s použitím vládních záruk. EK chce také rozšířit už vytvořený krizový investiční fond o další peníze určené na kohezní politiku. Hodlá také nabídnout zemědělcům pružnější čerpání peněz z fondů společné zemědělské politiky.

"Každé dostupné euro v rozpočtu EU bude využito na řešení koronavirové krize. Všechna pravidla budou uvolněna, aby umožnila rychlý a efektivní tok peněz," prohlásila ve čtvrtek předsedkyně komise Ursula von der Leyenová, která nový balíček opatření představila.

Komise podle ní podpoří takzvaný kurzarbeit, díky němuž si budou moci udržet práci lidé v odvětvích, kde by jinak byly firmy nuceny kvůli problémům způsobeným pandemií propouštět. Systém podpory označený zkratkou SURE má pomoci vládám všech zemí, kterým chce komise poskytnout úvěry do celkové zmíněné výše.

Aby si sama EK mohla výhodně půjčit na trhu, chce využít garancí poskytnutých samotnými vládami, což musí schválit členské země. Finanční podporu kurzarbeitu již oznámily vlády několika států včetně Česka.

Komise chce k dosavadním 37 miliardám eur (zhruba bilion Kč) z kohezní politiky, které už vyhradila na nouzové použití, uvolnit další peníze původně určené na rozvojové projekty, jež by měly nově sloužit pro zdravotnictví a zasažená odvětví v jednotlivých státech.

Finance sloužící na pokrytí potřeb spojených s pandemií budou státy moci převádět mezi jednotlivými fondy (Evropským fondem pro regionální rozvoj, Evropským sociálním fondem a Kohezním fondem). Peníze budou moci i pružně proudit mezi jednotlivými regionálními úrovněmi či tematickými oblastmi. Státy se navíc nebudou muset v některých případech podílet na projektech vlastním spolufinancováním.

"To je bezprecedentní a opravňuje nás k tomu mimořádná situace, která nastala kvůli šíření koronaviru," zdůvodnila mimořádnou flexibilitu fondů komise.

V rámci podpory zemědělství a venkova budou členské země nově moci čerpat z peněz nevyužitých v programech rozvoje venkova, které by jinak musely vracet do společného rozpočtu. Zemědělci budou podle komise mít možnost vzít si zvýhodněné úvěry až do výše 200.000 eur.

Brusel také vyčlení na nouzové potřeby spojené s krizí další tři miliardy eur, z nichž desetina půjde na nákup zásob ochranných prostředků a lékařského vybavení pro rezervní fond unie. O rozdělování zbylých 2,7 miliardy eur bude komise rozhodovat podle aktuálního vývoje pandemie a nejakutnějších potřeb zasažených zemí a regionů.

Aby mohly z návrhů komise členské země začít profitovat, musí je nejprve schválit Evropský parlament a Rada EU.