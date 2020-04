Výrobce elektrických vozů Tesla na začátku roku výrazně zvýšil prodej, i když podnik minulý měsíc zažil stejně jako další automobilky útlum kvůli snahám zastavit pandemii onemocnění způsobeného koronavirem. Celkem společnost v prvním čtvrtletí dodala podle předběžných údajů 88 400 vozů, což bylo o 40 procent více než ve stejném období loni a nejvíce za jakékoliv první čtvrtletí.

Analytici v anketě společnosti FactSet v průměru očekávali, že Tesla zvýší prodej na 89 000 vozů. Svůj odhad však snížili z původních 107 000, které čekali v únoru.

Výroba Tesly v prvním čtvrtletí vzrostla o 33 procenta na téměř 102 700 vozů. Tesla musela minulý měsíc po tlaku úřadů zavřít závod v Kalifornii a výrobu neobnoví nejméně do začátku května. Někteří odborníci očekávají, že závod by mohl zůstat zavřený až do června. Tesla původně čekala, že v USA vyrobí letos téměř 500 000 vozů a dalších 150 000 v nové továrně v Číně. Šéf automobilky Elon Musk pak ale předpověděl, že prodej se letos zvýší na více než 500 000 vozů z loňských 367 500.

Analytik firmy Wedbush Securities Daniel Ives popsal čísla od Tesly jako "malé vítězství v temném prostředí".

Akcie firmy po zveřejnění zprávy vzrostly při neoficiálním obchodování o téměř 17 procent. I tak ze svého rekordu před dvěma měsíci ztrácejí téměř polovinu.

Musk se zařadil mezi ty, kteří původně bagatelizovali hrozbu koronaviru a veřejně předpověděl, že to nebude o nic horší než chřipka. Od té doby slíbil spustit výrobu ventilátorů potřebných pro ty, kteří bojují s COVID-19, uvedla agentura AP.

Tesla začala v lednu vyrábět svůj Model Y a v březnu začala tato auta dodávat zákazníkům. Automobilka vkládá do nového vozu velké naděje. Musk v minulosti uvedl, že očekává, že poptávka po Modelu Y bude vyšší než poptávka po všech dalších modelech dohromady. Model Y využívá silné poptávky po sportovně-užitkových vozech (SUV) a je mnohem levnější než luxusní Model X.