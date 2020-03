Zavřeným továrnám i obchodům dochází kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru hotovost. Hrozí, že se během pár týdnů dostanou do úpadku. Ministerstvo spravedlnosti proto připravilo přes víkend novelu insolvenčního zákona, která má zabránit tomu, aby kvůli pandemii začaly firmy krachovat. Dokument by už během úterý mohla projednat vláda.

Ministerstvo na dotazy zaslané v pondělí doposud neodpovědělo, HN se nicméně podařilo detaily získat od několika členů speciální komise, která novelu insolvenčního zákona připravovala. Novinka má tři základní body: Tím prvním je moratorium, které má ochránit firmy před věřiteli. O to mohou firmy požádat mezi 12. březnem a koncem letošního srpna. Druhým bodem je, že do tohoto data nebudou mít věřitelé možnost podat na firmy, které jim dluží, insolvenční návrh. Poslední bod pak uvádí, že dalších šest měsíců bude platit odložení povinnosti managementu poslat firmu do insolvence, pokud splňuje kritéria úpadku.

Právě třetí možnost je stěžejní podle Petra Sprinze ze společnost Havel & Partners. "Tuto úlevu považuji za naprostý základ. Obrací se na nás desítky klientů s dotazy, že jim partneři přestali hradit, přitom se jim kupí závazky po splatnosti. V době nejistoty rozhodně nechceme, aby na sebe podávaly předčasně insolvenční návrhy životaschopné podniky," říká.

Nástroj moratoria existuje v Česku již nyní. Dnes ho ale musí schválit nadpoloviční většina věřitelů, nově stačí jen souhlas soudu a čestné prohlášení firmy, že za jejími problémy skutečně stojí současná krize. Požádat o vstup do moratoria by mělo být možné i přes interaktivní formulář a pomocí datové schránky.

"Pokud soud moratorium povolí, tak má vedení po dobu tří až šesti měsíců právo svojí firmu řídit v režimu, ve kterém bude hradit jen takové platby, které jsou bezprostředně nutné k provozu podniku. Tedy odkrojit od svých povinností ty, které nejsou naprosto nezbytné. To mu dá čas a prostor se v rámci krizového řízení věnovat jen správě svého podniku," říká člen jedné expertní komise a právník společnosti PRK Partners Bohumil Havel.

"Cílem moratoria je také dočasně ochránit životaschopného dlužníka před nezvratnými kroky jednotlivých věřitelů dostat se rychle k majetku dlužníka, které by mohly narušit další fungování," říká další člen týmu Sprinz.

Insolvenční správce Lukáš Zrůst ještě minulý týden varoval před tím, že bude možné tento nástroj zneužívat. A že pokud nebudou firmy muset hradit část svých faktur, povede to k druhotné platební neschopnosti. "Většinu těchto obav se podařilo rozptýlit. Do novely bylo vloženo omezení, že důvodem moratoria opravdu musí být pandemie nemoci Covid-19 a odpovědnost představitelů firmy za to, že nebudou systém zneužívat," říká dnes Zrůst, další člen expertní komise.

S tím, že je potřeba splátky rozložit a zaměřit se na stěžejní části firmy souhlasí i Smutný z PwC. "Tisícovkám firem vypadnou na šest až osm týdnů příjmy a insolvencemi to řešit nejde. Až se ze současné krize dostaneme a firmy budou mít opět peníze, musí je napumpovat do výroby. Srpen je podle mého doba, kdy se lidé začnou pořádně orientovat v tom, co je vlastně potřeba dělat," říká.

Spolu s insolvencemi firem se připravují i úpravy, které by měly ulehčit situaci fyzickým osobám v oddlužení. Pokud jim vypadnou příjmy, měly by například mít možnost odložení splátek. Vedle toho chtějí poslanci také jednat o změně exekučního řádu. "Jde o to, abychom ochránili ty, kteří do dluhů upadnou, ale i ty, kteří v nich už jsou, měli by motivaci splácet, ale najednou nemohou, protože nemají příjem. Děláme maximum pro to, aby byla novela exekučního řádu přijata rychleji, alespoň do léta," uvedl předseda sněmovního Podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení Marek Výborný (KDU-ČSL).

Podvýbor se kvůli problematice sejde ve středu a bude se snažit sladit dosavadní tři verze změny zákona. Dvě ze tří počítají s územní příslušností exekutorů neboli teritorialitou, kdy by exekutoři, podobně jako třeba soudci nebo notáři, pracovali jen na úředně přidělených případech ze svého kraje.

"Těch firem, které jsou dnes v úpadku, je minimum vzhledem k počtu, které se tam dostanou za měsíc za dva. Tu situaci je potřeba řešit," hodnotí situaci na trhu Petr Smutný, šéf restrukturalizací v poradenské firmě PwC.

Vláda také zvažuje vyhlášení moratoria na exekuce. "Legislativní situace je dnes hodně nepřehledná. Bojím se, aby například s poptávkou ohledně moratoria na exekuce nedošlo k předimenzování systému. Nyní máme řešit aktuální situaci, neměla by tu být snaha do toho propašovat řešení historických témat a křivd," říká insolvenční správce Zrůst.

S přispěním Martina Bibena.