Vláda v pondělí projedná další opatření v souvislosti s epidemií koronaviru. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) předloží například návrh, podle kterého by stát vyplácel osobám samostatně výdělečně činným postiženým nařízeními vlády 15.000 korun měsíčně po dobu trvání opatření. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) bude chtít, aby podobný příspěvek dostali i lidé pracující na dohodu.

Schillerová chystá také novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která by měla pomoci podnikatelům například s odložením splátek. Sněmovna by tyto i další předlohy měla projednat ve stavu legislativní nouze.

Ministerstvo financí počítá s restrikcemi v ekonomice do konce 2. čtvrtletí. Pokud by to trvalo déle, vyžádá si to další novelu rozpočtu.

Podle ministra dopravy a průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) budou v ekonomice do 30. června chybět zdroje za 600 až 700 miliard korun. Část lze získat ze zásob firem, část dá stát.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje třetí pokračování bezúročných půjček COVID. Na záruky by měl stát vyčlenit dalších deset miliard korun, čímž by měli mít podnikatelé k dispozici úvěry v objemu 40 miliard korun. V České televizi to ve čtvrtek řekl Havlíček. Jak by měl program COVID III fungovat, Havlíček neuvedl. V objemu úvěrů by se však mělo postupně dosáhnout až ke 100 miliardám korun. V pondělí by měl být spuštěn COVID II.

Automobilka Škoda Auto v pátek prodloužila odstávku výroby ve všech třech českých závodech kvůli pandemii koronaviru nejméně do 14. dubna, informovalo vedení firmy zaměstnance v dopisu. Původně se měla výroba spustit 6. dubna. Odstávka se tedy prodlouží o více než týden.

Nově také Iveco CZ z Vysokého Mýta od pondělí zastaví do 14. dubna výrobu. Nemá od firem zavřených kvůli koronaviru dodávky.

Bankovní rada České národní banky (ČNB) ve čtvrtek snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na jedno procento. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům nižší úroky přinášejí levnější úvěry na investice a provoz, domácnostem zase levnější půjčky na bydlení.

ČNB očekává kvůli dopadům pandemie koronaviru silnou recesi, ve které česká ekonomika setrvá po zbytek letošního roku. Vývoj tak podle bankovní rady celkově vede k potřebě dalšího významného snížení sazeb v letošním roce. Bankovní rada je vedle dalšího snížení úrokových sazeb v případě potřeby připravena také přijmout opatření k řešení případných problémů s volnými finančními prostředky v českém finančním sektoru nebo reagovat na nadměrné výkyvy kurzu svými nástroji.