Ministerstvo financí přišlo s nápadem, jak ulevit domácnostem i podnikatelům, na něž dopadá koronavirová krize. Šéfka úřadu Alena Schillerová (za ANO) hodlá vládě ve středu navrhnout, aby se hypotéky, ale také spotřebitelské či podnikatelské úvěry po dobu šesti měsíců nemusely splácet. Během moratoria by se navíc úroky u úvěrů mohly podle ministryně snížit na "nějakou symbolickou výši".

Opatření by mělo platit plošně, aby finanční domy nemusely posuzovat každou žádost o odklad splátek zvlášť.

S tím souhlasí i guvernér České národní banky Jiří Rusnok. "Banky by to jinak v současné situaci nebyly schopné administrovat," uvedl v sobotu Rusnok pro Českou televizi. Podle něj by banky kvůli odkladu splátek nemusely řešit ani analýzu rizik. "Důležité je proto i vypnutí regulace, která by je jinak nutila označovat klienty jako nespolehlivé pro splácení úvěrů," říká guvernér ČNB.

Schillerová ještě nemá připravené detaily zmíněného plánu. V úterý se o nich bude radit s celounijním bankovním regulátorem – Evropskou bankovní autoritou. Ve středu pak chce svůj návrh přednést vládě. Rusnok již poznamenal, že bankám odklad splátek úvěrů a hypoték přivodí ztráty. "Když to ale bude rozumně nastaveno, tak jsem přesvědčen, že je bankovní sektor schopen to absorbovat," uvádí guvernér. Obdobně hovoří i Schillerová: "Banky i nebankovní sektor to unesou," řekla v sobotu ministryně v pořadu Partie v televizi Prima. S finančními domy už svůj návrh údajně probrala.

Ty ovšem o ničem nevědí. "Ta informace je pro nás nová. Nezbývá než doufat, že návrh domýšlí krátkodobé i dlouhodobé účinky napříč celým bankovním sektorem," uvedl na dotaz HN Pavel Štěpánek, výkonný ředitel České bankovní asociace.

Vedle zavedení půlročního moratoria na splácení Schillerová v sobotu představila další návrhy úlev. Do novely zákona chce například dostat snížení pokut za případné nesplácení úvěrů, které by mělo dlužníkům pomoci, až "splátkové prázdniny" skončí. Vedle toho hodlá navrhnout zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti, kterou nyní platí kupující.

"Myslím, že je potřeba trochu pomoci lidem při pořizování bydlení. Ceny bytů by mohly trochu klesnout a trh se rozpohybovat," uvedla Schillerová s poukazem na stav realitního trhu v Praze, který se již dal do pohybu. V centru metropole nyní podle realitních kanceláří nájemné klesá o desítky procent. Dáno je to především zastavením krátkodobých pronájmů přes Airbnb, protože do země při uzavření hranic nepřijíždí zahraniční turisté. I kvůli tomu nyní citelně roste počet bytů k pronájmu v celém hlavním městě.

Opozice i odbory nové plány ministryně chválí. Odklad splácení už dříve navrhla ODS nebo také KDU-ČSL.

"Je dobře, že se tím paní ministryně nechala inspirovat. Stejné je to i s jejím náhlým procitnutím ve věci zrušení daně z nabytí nemovitosti," uvedl šéf ODS Petr Fiala. Se splátkovým moratoriem souhlasí také TOP 09. "Banky jsou u nás v dobré kondici a měly by to zvládnout. Lidem to pomůže v už dost tíživé situaci," míní šéfka strany Markéta Pekarová Adamová. Ta vládu zároveň vyzvala, aby se pustila do přímé podpory firem a živnostníků, kteří museli ve stavu nouze své provozovny zavřít. "Pokud jim stát nepomůže, velká část z nich zkrachuje," upozorňuje Pekarová Adamová.

Minulý týden vláda schválila, že bude živnostníkům zasaženým současnou krizí dočasně vyplácet 15 tisíc korun měsíčně. Již dříve jim stát na půl roku odpustil splátky minimálních záloh na sociální pojištění a schválil pro ně i vyplácení ošetřovného. Podobná opatření si již vyžádala zvýšení schodku letošního státního rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun. Schillerová v neděli uvedla, že pokud budou omezení v ekonomice trvat déle než do června, bude se muset státní rozpočet znovu přepracovat.