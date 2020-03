Regionální představitelé spolkových zemí Bavorsko a Sasko pomohou pendlerům najít si v Německu ubytování a případně budou řešit i situaci jejich rodin. Po společném jednání to nabídli hejtmanovi Karlovarského kraje Petru Kubisovi (ANO). Opatření vlády od 26. března zkomplikuje přeshraničním pracovníkům z Karlovarského kraje cestu za prací do Bavorska a Saska. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková

S hejtmanem jednaly regionální prezidentka Horních Frank Heidrun Piwernetzová a Regina Kraushaarová ze zemského ředitelství v Sasku. "Bavorsko i Sasko mají velký zájem na tom, aby pendleři dále pracovali v Německu, zejména ve zdravotnictví a v sociálních službách. Proto v co nejkratší době německá strana zformuluje nabídku ubytování a finanční kompenzaci i další možnosti, jak pendlerům a jejich rodinám pomoci," uvedl Kubis.

Podle hejtmana se mohou pendleři obrátit také na příslušný německý pracovní úřad, kde jim vysvětlí, za jakých podmínek lze zůstat doma a pobírat část platu. "Náš kraj dostane z německé strany v nejbližších hodinách veškeré potřebné údaje a kontakty, o kterých budeme obratem informovat," dodal Kubis. Veškeré informace Karlovarský kraj postoupí Ústeckému a Libereckému kraji, odkud za prací do Německa směřují další pendleři.

Vláda kvůli epidemii nového typu koronaviru zpřísnila podmínky pro zajíždění za hranice za prací. Pokud chtějí pendleři od čtvrtka nadále pracovat v Německu nebo v Rakousku, mají si tam zajistit ubytování. Vláda to doporučuje na tři týdny. Po návratu budou tito pracovníci muset počítat se čtrnáctidenní karanténou.

Podle hejtmana je v Karlovarském kraji okolo 20 tisíc pendlerů. V kraji žilo podle posledních údajů Českého statistického úřadu na konci roku 294 664 lidí.

Pendler z Teplic opatření vlády chápe, omezí rozpočet rodiny

V rodinné firmě pracuje v Německu od listopadu Michal Řádek z Teplic. Těšil se, že z platu zabezpečí partnerku a dítě, které se má narodit za tři týdny. Kvůli zpřísnění podmínek pro zajíždění za hranice za prací zůstane do konce dubna doma. Zaměstnavatel mu částečně mzdu uhradí. Opatření české vlády kvůli epidemii nového typu koronaviru chápe, vypořádat se nyní musí se zásahem do rodinného rozpočtu. Řekl to v úterý ČTK.

V německé rodinné stavební firmě pracuje jako jediný Čech. "Teď jsem mluvil se šéfem. Řekl mi, že mě udrží do konce dubna na smlouvě. Hradit mi bude 68 procent platu," řekl Řádek, který do Německa jede ve čtvrtek naposledy. "Nevím, co potom," poznamenal.

O hledání ubytování v zahraničí uvažuje až do budoucna. "Pokud se hranice pak (od května) neuvolní, musel bych si nějaký pronájem v Německu najít," uvedl s tím, že zaměstnavatel mu nájem hledat odmítl. "Musel by mi totiž prý pak dávat diety 45 eur denně, což by pro něj bylo nákladné," zmínil Řádek. Úsměvné mu přijde to, že do práce to má od hranic blíž než domů, jen dva kilometry.

Dopad opatření pocítí pendler především na rodinném rozpočtu. "Za tři týdny se mi narodí dcera, těšil jsem se na "Kindergeld" (přídavek na děti), což mělo být zhruba 214 eur (zhruba 5900 korun) k platu, i na to, že zabezpečím rodinu. Takhle to bude horší. Nevím, zda se mám hlásit na úřad práce, nebo co bude dál," řekl. Opatření proti šíření nového typu koronaviru chápe. "Tady (v Německu) nikdo roušky nenosí, jen nesmí být více, jak dva lidé vedle sebe, to je jediné. Oni tu jsou jako u nás před čtrnácti dny," podotkl Řádek.