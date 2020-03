Základy finanční krize v letech 2008 a 2009 byly podle známého investora mnohem hlubší, než jak je tomu u dnešních propadů trhů kvůli epidemii koronaviru. I proto očekává, že její trvání nebude zdaleka tak dlouhé, ale mohla by skončit už v řádu týdnů. Investoři by podle něj nyní neměli panikařit a měli by počkat, jak se situace vyvine. "Když bude propad 50 procent, tak bych si dovolil říct, že by lidi měli nakupovat akcie zpátky. Čína už se začíná vracet do normálu. Apple tam už otevřel obchody, továrny se spouští… čekal bych, že za pár týdnů se lidi vrátí do Škodovky a vše se rozjede," říká investor a majitel firmy Pravda Capital Jan Pravda v rozhovoru pro HN.

HN: Trhy za měsíc odepsaly okolo třiceti procent. Jsou současné propady adekvátní případným dopadům epidemie koronaviru?

Pokud máme začít od podlahy, podívejme se na období okolo Vánoc. Už tehdy bylo jasné, že jsou akcie příliš drahé. Toto se táhlo několik let, řekněme, že byly trhy přestřelené o dvacet možná i víc procent, kvůli ničemu jinému než nulovým sazbám a přehnanému optimismu. To způsobuje nervozitu vnímavých investorů. Jako když stojíte na vratkém paddle-boardu, tak vás každá vlnka smete dřív, než když sedíte na pramici s těžkým stabilním dnem. Když pak přijde krize jako nyní, začne se vše sypat rychleji.

Současný pokles o 30 procent je stále méně, než kolik to bylo v letech 2008-2009. Tehdy spadly trhy až o 60 procent. To zda toto je adekvatní srovnání je jiná věc.

HN: A můžeme čekat ještě další propady?

Zkuste si to přepočítat na dopady na HDP. Nejčernější scénář je, že se nakazíme všichni a jedno procento produktivní lidí zemře. Samozřejmě to může být o něco víc nebo míň. Kdyby tito lidé odešli na rok, tak odezva HDP a tím i trhu bude kolem procenta, ale realistické je předpokládat, že jejich místo nikdo nezaplní minimálně 10 let, a když tento dopad přenesu do přítomnosti tak trvalý dlouhodobý dopad bude 10 až 15 procent. Všechny ostatní propady spadají do kategorie paniky a krátkodobých narušení obchodních vazeb. Tuto neodhadnutelnou paniku a poruchy stavím do řádu dalších 15 až 20 procent. A i když k tomu připočtete korekci od Vánoc a propad ve spojení s karanténou, pak by byl pokles trhu o 50 procent moc.