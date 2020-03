Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) na pondělním jednání vlády navrhne v novele zákona o státním rozpočtu kvůli situaci kolem šíření koronaviru zvýšit schodek rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun.

Vláda také projedná zavedení takzvaného kurzarbeitu, po kterém volají podnikatelé. "Pokud bude vláda ještě týden váhat, tak řada firem, které nyní zavřou, už nikdy neotevře," varoval prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové počítá s tím, že výše mzdy zaměstnance, který pracuje alespoň jeden den v týdnu, zůstane na 60 až 80 procentech původní mzdy. Na polovinu z této částky pak firmě přispěje stát.

Ministerstvo financí také plánuje předložit novelu zákona o pozastavit elektronickou evidenci tržeb (EET) po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců na úterní mimořádné schůzi sněmovny. Znamená to, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována. Ministerstvo chce také navrhnout prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. "To znamená, že červnová záloha, tedy druhá záloha u čtvrtletních plátců a první záloha u pololetních plátců, se nebude vůbec hradit," uvedl úřad.

Schillerová zároveň připravuje další daňový tzv. liberační balíček, v němž by odložila i zpětně platbu daně z nabytí nemovitosti, a to do konce srpna. Firmy by také mohly podle Schillerové umořit případnou letošní daňovou ztrátu zpětně například z loňského zisku. Podle současných pravidel mohou ztrátu umořovat následujících pět let.

Předseda nejsilnějšího odborového svazu KOVO Jaroslav Souček vyzval majitele a manažery firem, aby alespoň na dva týdny přerušili výrobu. Výjimku by podle něj měly mít podniky, jejichž produkce řeší život ohrožující stavy, uvedl v neděli v tiskovém prohlášení. Vláda pak podle něj má pomoci nechat zaměstnance doma a ve firmách, kde bude výroba pokračovat, zajistit ochranné prostředky, jako jsou roušky a dezinfekce.

Od pondělí je zhruba čtvrtina firem z automobilového průmyslu uzavřená, více než polovina firem omezuje výrobu. Sektor bude ochromený z 80 procent, uvedlo v neděli v tiskové zprávě Sdružení automobilového průmyslu.

V souvislosti s koronavirem registruje problémy už 90 procent firem. Pokud by současný stav trval déle než tři měsíce, vážný problém s udržením chodu by mělo zhruba 70 procent tuzemských podniků. Vyplývá to z průzkumu podnikatelských asociací mezi 200 firmami.

Průzkum dále ukázal, že téměř polovina společností se potýká s nedostatečnou poptávkou, dvě pětiny firem mají potíže s distribucí, 30 procent společností řeší problémy s cash flow. Víc než měsíc bez podpory státu nepřekoná 23 procent firem, 30 procent firem má finanční rezervu zhruba na dva měsíce, necelá pětina podniků je schopna přežít tři měsíce.

Důvěra v českou ekonomiku v březnu meziměsíčně klesla o 3,2 bodu na 94,4 bodu, nejvíce od listopadu 2011. Níže byl indikátor důvěry naposledy v říjnu 2013. Proti únoru byli skeptičtější spotřebitelé i podnikatelé.

Česká ekonomika by letos mohla klesnout o deset procent, odhaduje hlavní ekonom poradenské společnosti Deloitte David Marek. Propad ekonomiky by měl být doprovázen rychlým růstem počtu nezaměstnaných, dvouciferným poklesem vývozu, dovozu i průmyslové výroby, poklesem inflace ke konci roku a propadem veřejných financí do deficitu přes pět procent HDP. Marek zveřejnil odhady na twitteru.

