Stát musí hrát roli věřitele poslední instance, a ne jen pasivního vydavatele různých zákazů, jako tomu bylo na začátku. Měl by také minimalizovat byrokratické a centrálně kontrolované postupy a spoléhat se na vazby, které mají mezi sebou dlouhá léta vytvořené firmy a banky, domnívá se bývalý poradce Světové organizace obchodu a Světové banky Zdeněk Drábek. Podle něj česká vláda reaguje v ekonomických otázkách pozdě a vyčítá jí, že v krizovém štábu nemá žádné ekonomy a finančníky. "Určitě musí existovat lepší cesta poskytování záruk než přes státem vytvořené formuláře o 60 až 80 stranách, jako tomu je v případě některých půjček," říká ekonom Drábek.

HN: Světové akciové trhy padají každým dnem. Už je jisté, že současná krize bude horší než ta z roku 2008?

Určitě, a to z několika důvodů. První a hlavní důvod je, že krize 2008 byla krizí finanční a měla původ ve finančním systému. To znamená, že pro řešení této krize se v prvé řadě muselo přistoupit k použití různých finančních a monetárních nástrojů. Samozřejmě že když došlo k přelití finanční krize do reálné ekonomiky, musely být použity i další nástroje hospodářské politiky.