Vláda chce letošní schodek státního rozpočtu kvůli koronaviru směřovat na 200 miliard korun. Uvedl to premiér Andrej Babiš v České televizi. Počítá s poklesem příjmů a výdaji na podporu firem. O nárůstu deficitu Babiš hovořil v souvislosti s balíčkem na podporu malých a středních firem, zaměstnanců i živnostníků, který projedná vláda. "Ten balíček bude velká kombinace odložení daní, poskytnutí garancí a samozřejmě i dotací v rámci státního rozpočtu," řekl premiér.

O nárůstu rozpočtového schodku Babiš podle svých slov mluvil na páteční schůzce s prezidentem Milošem Zemanem a také s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO), která původně hovořila o schodku 100 miliard korun.

Babiš v ČT poukázal na zadlužení České republiky vůči HDP kolem 30 procent, které je nízké ve srovnání třeba s Itálií nebo Řeckem. "Máme obrovský prostor na to, abychom si dočasně vzali půjčky a ještě na tom byli v porovnání s ostatními velmi dobře," řekl. Schodek plánuje ministerstvo financí pokrýt běžnou emisní činností, tedy vydáním státních dluhopisů. Podle ekonomů si to může stát díky příznivému hodnocení ratingovými agenturami a nízkému zadlužení ve srovnání s jinými státy Evropy dovolit.

V souvislosti s koronavirem registruje problémy už 90 procent firem. Pokud by současný stav trval déle než tři měsíce, vážný problém s udržením společnosti by mělo zhruba 70 procent tuzemských podniků. Vyplývá to z průzkumu podnikatelských asociací mezi 200 firmami.

Průzkum dále ukázal, že téměř polovina společností se potýká s nedostatečnou poptávkou, dvě pětiny firem mají potíže s distribucí, 30 procent společností řeší problémy s cash flow. Víc než měsíc bez podpory státu nepřekoná 23 procent firem, 30 procent firem má finanční rezervu na zhruba dva měsíce, necelá pětina podniků je schopna přežít tři měsíce.

Zástupci Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů proto vyzvali vládu, aby zavedla tzv. kurzarbeit. Situaci je podle zástupců zaměstnavatelů třeba vyřešit nejpozději o víkendu.

Stát zastavil první program zvýhodněných půjček COVID, ve kterém bylo na bezúročné úvěry pro podnikatele vyčleněno pět miliard korun. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) podle slov ministra průmyslu Karla Havlíčka "praskala ve švech".

Jde o první program, v tom druhém využije ČMZRB dalších pět miliard jako záruku na úvěry od komerčních bank a dotaci na úrokové sazby těchto úvěrů. To by mělo podle Havlíčka vytvořit až 40 miliard korun bezúročných půjček pro podnikatele.

Na čtvrtečním jednání se vláda rozhodla, že proplatí zaměstnavatelům výdaje na náhrady mezd a platů pracovníků v karanténě. Zároveň uhradí 80 procent výdělku zaměstnanců obchodů, restaurací a dalších provozů, které se musely uzavřít. Opatření má zmírnit dopady koronavirové krize na firmy a instituce a bránit propouštění. Ministerstvo předpokládá, že jeho program by mohl rozpočet vyjít na 7,1 miliardy korun. Všechna nová vládní opatření si můžete přečíst zde.

Podle ekonomů se to může stát díky příznivému hodnocení ratingovými agenturami a nízkému zadlužení ve srovnání s jinými státy Evropy dovolit. "I s letošním deficitem v řádu několik procent HDP zůstane zadlužení v porovnání s ostatními zeměmi EU nízké. ČR tak nebude mít problém si na finančním trhu půjčit potřebné prostředky," uvedl již dříve například hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

Důvěra v českou ekonomiku v březnu meziměsíčně klesla o 3,2 bodu na 94,4 bodu, nejvíce od listopadu 2011. Níže byl indikátor důvěry naposledy v říjnu 2013. Proti únoru byli skeptičtější spotřebitelé i podnikatelé. V pátek o tom informoval Český statistický úřad (ČSÚ). Data z konjunkturálního průzkumu představují první signál o dopadu opatření v souvislosti se šířením koronaviru na národní hospodářství.

Podle ekonomů už se světová ekonomika vlivem pandemie dostala do recese. Myslí si to 31 z celkových 41 expertů, mezi nimiž udělala v Evropě a ve Spojených státech anketu agentura Reuters. Experti čekají, že tempo růstu světové ekonomiky letos zvolní na 1,6 procenta. Loni růst podle předběžných údajů činil 2,9 procenta.

Americké akcie kvůli obavám z ekonomických dopadů koronaviru prodělaly nejhorší týden od roku 2008. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, se propadl o více než 17 procent.

Během samotného pátečního obchodování se Dow Jonesův index snížil o 4,55 procenta a uzavřel na 19 173,98 bodu. Investory znepokojily nové kroky, kterými se úřady ve Spojených státech snaží omezit šíření koronaviru. Doufají nicméně v další opatření na podporu ekonomiky.

Ekonomické dění kolem epidemie koronaviru jsme v minulých dnech sledovali podrobně ZDE.