Karel Mařík a Jarmila Kowolowská budovali poslední dva roky svůj start-up Grason s jasným cílem: udělat z něj Uber gastronomie. V jejich aplikaci se sdružují barmani, číšníci nebo kuchaři, které si pak najímají restaurace, jež zrovna potřebují pomoct se směnou. Obě strany se následně v aplikaci vzájemně ohodnotí, stejně jako to dělají uživatelé Airbnb, Uberu nebo Liftaga. Službu se postupně podařilo z Prahy rozšířit i do Brna, nalákat do ní takové podniky, jako je restaurace U Matěje, a zapojit 2 500 lidí, kteří jsou prověření, pravidelně ji používají a vydělali si přes ni už 20 milionů korun. Všechno jelo podle plánu. Až do minulého týdne.