Ekonomika přežije všechno. Pokud šok nebude extrémní, tak na něj během dvou tří let můžeme zapomenout, říká ekonom Vilém Semerák. Odborník CERGE-EI na mezinárodní obchod to říká i s vědomím toho, že současné ekonomické modely mají slabiny a nedokážou přesně predikovat dopady krize způsobené koronavirem na další vývoj světového hospodářství. Jisté paralely pak můžeme vysledovat z historie. Z toho, jak se státy zotavovaly z pandemií a epidemií dříve.

"Pandemie nám může pomoci přijmout nové technologie, omezit mezinárodní cestování, využívat vzdálenou výuku a pomůže nám i v tom brát některé hrozby vážně a dokázat se tak vyhnout jejich budoucímu horšímu scénáři," je přesvědčen Semerák.

Které obory budou šířením nemoci COVID-19 nejvíce zasaženy a kterým to naopak pomůže? Nakolik zhorší dopady krize to, že je výroba jednotlivých států propojena? Které ekonomiky ji ustojí nejlépe? To si poslechněte v podcastu HN 360° zaměřeném na dopady krize na českou a světovou ekonomiku.

