Kurz české měny v posledních týdnech prudce padal. Důvodem jsou obavy investorů na světových finančních trzích z dopadů koronaviru na světovou ekonomiku. Vůči euru je nyní koruna na nejnižších úrovních od roku 2015, vůči dolaru pak od roku 2017. Podle ekonomů bude mít takový vývoj dopad na české podniky a také na ceny v obchodech.

"Slábnutí koruny částečně tlumí náraz, kterému nyní tuzemská ekonomika čelí kvůli hospodářským důsledkům šíření koronaviru," řekl Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Czech Fundu. Současný vývoj kurzu české měny by podle něj měl podpořit exportéry na zahraničních trzích a usnadnit zotavení ekonomiky po koronavirovém úderu.

Opatrnější je Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank. "Za normálních okolností by slabší koruna jistě byla vítanou vzpruhou a podporou pro domácí vývozní sektor a na něj navázané domácí dodavatele," uvedla. Situace je však podle ní nyní kritická – poptávka spotřebitelů kolabuje a výrobní řetězce po celém světě jsou kvůli opatřením namířeným proti šíření nákazy narušeny.

To ostatně dokládá i bleskový průzkum, který tento týden mezi svými členy uskutečnila Hospodářská komora ČR. Z šetření vyplývá, že preventivní opatření vlády na zabránění šíření koronaviru dolehla už na více než čtyři pětiny českých firem. Největší část podniků očekává pokles tržeb o dvě až čtyři pětiny proti tomu, co by utržily bez dopadů koronaviru.

"Když není poptávka, chybí zaměstnanci v závodech a nedostává se často už ani materiálů a polotovarů, firmy oslabení koruny nezachrání," dodala Horská. To ostatně potvrzuje Bohuslav Čížek, ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR. "Nyní importéři často řeší, jak dodávky do Česka vůbec dostat," uvedl.

Zatímco ještě v polovině února stálo jedno euro méně než 26 korun, v průběhu čtvrtka se společná měna obchodovala i za více než 28 korun. Podobně měna ztrácí i vůči dolaru, ten se na mezibankovním trhu nakupuje a prodává okolo 25,50, zhruba o tři koruny dráž než před měsícem.

Podle Pavla Sobíška, hlavního ekonoma Unicredit Bank, se oslabení měny projeví v ekonomice nepříznivě. Dlouhodoběji slabší kurz by sice byl výhodný pro vývozce, ti si ale své vývozy v mnoha případech zajistili na kurzu okolo 26 korun za euro. "Poslední oslabení koruny tak neocení," uvedl.

Padající měnu pocítí rovněž dovozci, zejména pokud by se koruna na slabších úrovních držela delší dobu. "Importéři se zajišťují v menší míře, takže budou muset podražení dovážených výrobků přenést na další články řetězce," dodal Sobíšek. Zvýšení cen v obchodech, nejen elektroniky a spotřebičů pro domácnosti, je tak podle něj otázkou času.

To ostatně potvrzuje marketingový ředitel internetového obchodu Mironet Milan Postránecký. Ceny podle něj vzrostou, jakmile obchody doprodají staré zásoby nakoupené ještě za výhodnější kurz. "Následně se dá bohužel předpokládat, že ceny vzrostou i o 10 procent," odpověděl na dotaz HN.

"Lze také očekávat, že Češi znatelně omezí své nákupy na zahraničních e-shopech," uvedl další důsledek méně silné měny Kovanda z Czech Fundu.

Kromě slabší koruny je zde ještě další důvod, proč mohou ceny dováženého zboží začít v obchodech růst. "Může se tak stát v důsledku rostoucích nákladů na mezinárodní dopravu v souvislosti s rostoucími logistickými potížemi," řekl Michal Skořepa, ekonom České spořitelny.

Spočítat, jak velký bude mít vývoj kurzu koruny dopad na ceny dováženého zboží, však podle něj není snadné. "V minulosti nedocházelo k výrobním a zejména logistickým výpadkům v rozsahu, který pozorujeme nyní. Nelze tak použít odhady založené na minulém vývoji," podotkl. Zároveň nevyloučil možnost, že se situace na finančních trzích v dohledné době uklidní v reakci na ekonomické balíčky jednotlivých vlád a koruna následně posílí.

Další vývoj kurzu koruny má v rukou kromě vlád také Česká národní banka. Ta k menší atraktivitě koruny u zahraničních investorů přispěla pondělním snížením klíčové úrokové sazby o půl procentního bodu na 1,75 procenta. Menší výnosy snižují motivaci zahraničních institucí, například bank a investičních fondů, držet koruny. A není vyloučeno, že repo sazba půjde v nejbližší době ještě níž, což by mohlo vést k dalšímu oslabení kurzu.

Na druhou stranu je zde však možnost, že výraznějším ztrátám koruny bude centrální banka bránit intervencemi. V takovém případě by prodávala na trhu eura a nakupovala korunu. Ke konci února činily devizové rezervy ČNB 134,6 miliardy eur, munice tak má dostatek.