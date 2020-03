Německá automobilka skupina Volkswagen v úterý ráno oznámila, že uzavře na dva až tři týdny své evropské závody. Poslední směna ve většině provozů bude tento pátek, oznámil koncern. Výroba v automobilce Škoda Auto se zastaví již tuto středu ve 22:00, obnovena bude v neděli 5. dubna ve 22:00, uvedl v úterý odborový předák Jaroslav Povšík.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na úterní tiskové konferenci ale uvedl, že k úplnému zastavení výroby dojde v pátek. Podle Babiše je uzavření výroby čistě rozhodnutím koncernu VW (celou zprávu najdete ZDE). Zaměstnanci Škody budou od 18. března do 29. března dostávat 70 procent platu, poté 75 procent. Ve firmě jsou již dva potvrzené případy nákazy koronavirem, píše vedení automobilky v dopise zaměstnancům.

Výrobu zastaví i automobilka Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA). Kolínská výrobna však k přerušení výroby přikročí až od středy 25. března, trvat by mohlo do pátku 17. dubna.

Podle bleskového šetření Hospodářské komory ČR, do kterého se zapojilo přes 1300 jejích členů, vyplývá, že preventivní opatření vlády na zabránění šíření koronaviru dolehla už na více než čtyři pětiny firem. Největší část podniků očekává pokles tržeb o dvě až čtyři pětiny proti tomu, co by utržily bez dopadů koronaviru. Největší potíže hlásí zejména živnostníci a menší firmy.

Řada firem bude podle prezidenta komory Vladimíra Dlouhého nucena zpozdit platby svým dodavatelům. To bude mít negativní efekt na celou řadu dalších firem zapojených do dodavatelských řetězců a v konečném důsledku na všechny občany, dodal. Podle odhadů Hospodářské komory stát musí k záchraně ekonomiky před kolapsem v následujících třech měsících vedle programů Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) připravit přibližně 40 miliard korun.

V úterý také pokračoval další propad pražské burzy, i když pomalejším tempem než v pondělí. Index PX odpoledne ztrácel i téměř pět procent, nakonec zavíral slabší o 3,01 procenta na 738,23 bodu. Níže byl naposledy v březnu 2009. Nejvýrazněji dnes klesly akcie mediální společnosti CME.

Česká koruna je vůči euru nejslabší za pět let. Investoři ji považují za rizikovou, zbavují se i státních dluhopisů.

S cílem zmírnit dopady koronaviru na české firmy a domácnosti bankovní rada České národní banky na mimořádném pondělním jednání snížila jednomyslně základní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu na 1,75 procenta. Rada je zároveň připravena úrokové sazby dále snížit, pokud si to vyžádá ekonomický vývoj.