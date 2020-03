Česká měna dál výrazně oslabuje kvůli nejistotě ohledně dopadů koronaviru na světové hospodářství. Její kurz vůči euru spadl na úvod tohoto týdne nejníže od dubna 2017, tedy od konce měnových intervencí České národní banky. Jedno euro se v pondělí dopoledne obchodovalo až okolo úrovně 27 korun. Přitom ještě před měsícem byla koruna vůči společné evropské měně nejpevnější od roku 2012. Euro tehdy bylo o více než korunu levnější.

"Finanční trhy zasáhla panika. Investoři se bojí, že kvůli opatřením namířeným proti šířením koronaviru bude krátkodobě ochromena světová ekonomika," vysvětluje Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank. "Kroky centrálních bank ukazují, že situace je vážná," dodává s tím, že podporu ekonomiky očekává i od bankovní rady ČNB.

Americký Fed v neděli podruhé během posledních dvou týdnů snížil svou klíčovou úrokovou sazbu - tentokrát o jeden procentní bod do pásma nula až 0,25 procenta. Zároveň zahájil masivní nákupy cenných papírů, které mají trhům a bankám zajistit dostatek likvidity. Společně s tím hlavní světové centrální banky oznámily společnou operaci, jejímž cílem je zajistit hladké fungování finančního systému. Kromě ECB a Fedu se zapojily také britská, japonská, kanadská a švýcarská centrální banka.

Obrovské programy na podporu ekonomiky oznámily v posledních dnech i jednotlivé země, mezi nimi i Německo, nejvýznamnější obchodní partner Česka. Německá vláda oznámila, že firmy a podnikatele podpoří mimo jiné neomezenými půjčkami od státní banky. "Toto je bazuka a použijeme ji v takovém rozsahu, jak jen bude potřeba," řekl v pátek v Berlíně ministr financí Olaf Scholz. Vláda také umožní odložit podnikům platbu daní.

Trhy však ani dosud přijatá či oznámená razantní opatření neuklidnila, zejména když přicházejí nové zprávy o propouštění a omezování ekonomické aktivity v Evropě i USA. Podle expertů se tak globální ekonomika propadá do recese.

Ceny akcií a dalších rizikovějších aktiv klesají i v pondělí ráno. Například celoevropský index Stoxx 600 ztrácí přibližně sedm procent své hodnoty. Pražský index PX klesá o více než šest procent. A prudce dolů míří před zahájením obchodování v USA i termínové kontrakty na tamní akciové indexy.

"Ačkoli snížení sazeb Fedu by mělo být za normálních okolností pro českou měnu pozitivní, koruna v pondělí ráno prudce oslabila. Trh předpokládá, že vzhledem k akutním problémům ve světové ekonomice bude muset přistoupit ke snížení sazeb také ČNB, ačkoli uvolnění měnových podmínek přichází přes slabší korunu," napsal v komentáři Jakub Seidler, hlavní ekonom ING Bank.

Investoři se v posledních týdnech zbavují všeho, co považují za rizikové, ať už měn či akcií. V případě koruny propad navíc zvýrazňuje skutečnost, že především v letech 2016 a 2017 českou měnu nakoupilo velké množství zahraničních investorů sázejících na její posílení po ukončení intervencí. Česká národní banka mezi listopadem 2013 a dubnem 2017 uměle oslabovala kurz měny nad úroveň 27 korun za euro ve snaze podpořit vývoz a hospodářský růst.

Svou roli v oslabování kurzu koruny hraje rovněž očekávání, že Česká národní banka podobně jako centrální banky jinde ve světě přistoupí ke snížení úrokových sazeb. Právě pro tento krok se v pondělí na svém twitterovém účtu vyjádřil jeden z členů bankovní rady Aleš Michl. Podle něj "otázkou není jestli, ale jak moc", by měla základní dvoutýdenní repo sazba dolů. Teprve nedávno, na začátku února ji přitom ČNB ve snaze tlumit inflaci zvýšila o čtvrt procentního bodu na 2,25 procenta.

"Role ČNB? Pojďme se teď soustředit na příští tři měsíce. Je potřeba snížit úrokové sazby. Zlevnit peníze. Co nejdříve. Neřeším jestli, ale jak moc. Pomůže to řadě firem a zlevní to provoz celé ekonomiky. Nebude to však stačit," napsal Michl.

Pohyb klíčové sazby ČNB očekává Radomír Jáč, hlavní ekonom Generali Investments CEE. "Předpokládám, že repo sazba by mohla být snížena o půl procentního bodu na úroveň 1,75 procenta," uvedl ve svém komentáři.

Snížení sazby v takové výši je pravděpodobné i podle Seidlera z ING Bank. Ten navíc v nejbližší době nevylučuje ani zahájení odprodávání devizových rezerv na podporu kurzu české měny, a to v případě pokud by koruna měla po snížení sazeb tendenci oslabit citelněji nad hranici 27 korun za euro.