Německo by se kvůli dopadům šíření koronaviru mělo dočasně vzdát svého důrazu na úsporné státní hospodaření, vyzývají prominentní němečtí ekonomové. Varují, že zemi zasáhne recese, tedy pokles ekonomiky trvající minimálně dvě po sobě jdoucí čtvrtletí. Chtějí, aby vláda z hlediska podpory ekonomiky udělala vše, co bude v jejích silách, včetně toho, že by se měla vzdát politiky přebytkových rozpočtů. Výzvu podepsali respektovaní ekonomové, kteří se přitom v jiných záležitostech velmi často neshodují, například profesoři Clemens Fuest, Sebastian Dullien nebo Peter Bofinger. Německou ekonomiku zasáhne "relativně krátká, ale prudká krize", shrnul další autor výzvy, profesor Gabriel Felbermayr.